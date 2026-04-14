Тревога в Азия: Нов вирус ослепява заразените, медицината все още търси антидот

Вирус, за който досега се смяташе, че засяга само морски обитатели, вече е идентифициран при хора в Китай, което предизвиква тревога сред здравните експерти поради потенциалната му способност да предизвика сериозни очни усложнения, включително загуба на зрението. Патогенът, известен като Covert Mortality Nodavirus (CMNV), досега се свързваше с риба и скариди. Въпреки това, последните данни сочат, че той може да зарази хора, като случаите са свързани предимно с консумация на сурови морски дарове или с работа с морски продукти без предпазни средства.

Снимка: iStock

Още: Медицина само за мъже? Системата, която забравя жените

Симптоми и рискове

Според медицински доклади, инфекцията с CMNV при хора може да доведе до:

Очно възпаление

Повишено вътреочно налягане

Възможно увреждане на зрението или слепота в тежки случаи

Лекарите предупреждават, че макар симптомите да могат да бъдат контролирани, вирусът представлява значителен риск, ако не бъде идентифициран навреме.

Още: Звучи невероятно, но работи: Свинска семенна течност влиза в битката с болестта на Алцхаймер

Към момента няма лечение

Понастоящем не съществува специфично антивирусно лечение за CMNV. Медицинската помощ се ограничава до контролиране на симптомите, включително:

Противовъзпалителни лекарства

Лечение за понижаване на очното налягане

Здравните власти подчертават, че профилактиката остава най-ефективната защита.

Снимка: iStock

Как се разпространява

Повечето от регистрираните случаи на заразяване са свързани с:

Консумация на сурови или недостатъчно термично обработени морски дарове

Директен контакт със заразени риби или скариди без предпазни мерки

Експертите отбелязват, че вирусът се унищожава при правилна термична обработка, което прави добре сготвените морски дарове безопасни за консумация.

Още: Най-после! Победиха ли учените диабет тип 1? Резултатите са поразителни

Световна загриженост на фона на засилена бдителност

Въпреки че броят на потвърдените случаи при хора остава ограничен, появата на нов вирус, способен да премине от морски организми към хора, се следи отблизо.

Това развитие идва вследствие на глобалното въздействие на COVID-19, което засили международната чувствителност към нови инфекциозни заплахи, произтичащи от предаване от животни на хора. Здравните власти подчертават, че понастоящем няма индикации за широко разпространение, но се извършват продължителни наблюдения и изследвания, за да се разберат по-добре рисковете, свързани със CMNV, пише "Medical Xpress".

Още: Как да се храним след лечение с антибиотик: Не се отдавайте на сладко!