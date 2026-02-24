Лайфстайл:

Болници искат пари от общините

Болници искат пари от общините

Регионалните болници изпитват все по-големи трудности и често се обръщат към своите общини за помощ.

Такъв е и случаят с МБАЛ - Шумен, откъдето настояват да бъдат отпуснати 43 000 евро от общинския бюджет за ремонта на детското отделение. Това предлага ръководството на областната болница, съобщи директорът д-р Димитър Костов.

Нужда от пари за детсткото отделение в Шумен

Предложението е средствата да бъдат приспаднати от парите в бюджета за 2026 г. на стойност 100 000 лева, които Община Шумен традиционно отделя за лечебното заведение.

Всички общини в област Шумен, с изключение на Велики Преслав, са отпуснали средства, за да подпомогнат пребазирането на Детското отделение, каза д-р Димитър Костов.

До два месеца се очаква да приключи ремонтът на четвъртия етаж на Хирургическия блок, където ще се премести Детското отделение на МБАЛ - Шумен. 

"Работим по количествено-стойностни сметки от 2024 година, а строителните материали поскъпнаха", коментира д-р Костов, цитиран от БНР.

Медикът заяви още, че болницата няма неразплатени сметки и не дължи възнаграждения на работещите, въпреки затруднената финансова ситуация в държавата заради липсата на бюджет за 2026 г.

В Бургас имат нужда от апаратура

УМБАЛ - Бургас пък предлага общината да купи важна апаратура за болницата.

Предложението е вестната власт да осигури за 46 000 евро за автоматизирана система за цялостен уринен анализ за Университетската многопрофилна болница в Бургас.

Здравното заведение не разполага с такава апаратура. С внедряването й обработката на пробите ще се извършва по-бързо и ще се ограничи възможността за субективни грешки.

Вносители на предложението са общински съветници от групата КОД- Български възход. Мариела Кирова посочи какъв би бил ефектът от новия уринен анализатор.

"Ще може много по-кратко, много по-ефективно да се извършват тези лабораторни резултати, съответно да се минимизират възможностите за субективни грешки. Самият консуматив, експлоатационния разход на самата система е на много ниска стойност", заяви тя.

Към докладната бе приложено и писмо от доставчик на медицинска апаратура с характеристики на продукта. 

"По Закона за обществените поръчки независимо каква е апаратурата, когато е над определена сума ние не може да кажем точно тази фирма ще изберем. Ние задаваме параметрите, а колко фирми ще се явят – само една, пет, десет това е предмет на обществената поръчка", заяви общинският съветник Чанко Мирчев.

Кирова пък изтъкна, че апаратурата е уникална, а моделът избран от лекари в Клиничната лаборатория на болницата.

Д-р Диян Господинов реагира, че множество фирми предлагат такъв тип системи на подобна цена.

"Направих си труда да видя, че от 2021 година общината е инвестирала в УМБАЛ Бургас над 250 000 лева, без тази докладна. И си мисля: Не е ли разумно общината да прави стъпки към увеличаване на капитала в УМБАЛ Бургас", попита той.

При обсъждането стана ясно, че делът на общината е увеличен и към момента акционерното й участие малко над 7%.

След дебати докладната бе гласувана в здравната комисия, един се въздържа.

Още същия ден вносителите направиха корекции, като текстовете за конкретния модел отпаднаха. Изтеглено бе и писмото на доставчика на медицинска апаратура.

Дебати имаше и на правната комисия. Окончателното решение ще бъде взето на заседанието на Общинския съвет днес, 24 февруари.

Десислава Любомирова
