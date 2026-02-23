Войната в Украйна:

23 февруари 2026, 12:43 часа 189 прочитания 0 коментара
Новият здравен министър върна шефа на педиатрията

Д-р Благомир Здравков беше възстановен като директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Това стана след като министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски не прие оставката на д-р Благомир Здравков.

Двамата проведоха среща в Министерството на здравеопазването, по време на която обсъдиха належащите въпроси в лечебното заведение, както и най-неотложните проблеми в сектора.

Д-р Здравков приема решението с чувство за отговорност

"Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването Ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност, за да могат медицинските екипи да работят уверено и с необходимата грижа към малките пациенти", отбеляза доц. Околийски.

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение, както и за подобряване на условията.

По негови думи основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата и подкрепа за специалистите, които работят в болницата.

Двамата постигнаха по време на срещата съгласие да бъде поддържан активен диалог между ръководството на лечебното заведение и Министерството на здравеопазването с цел устойчиви решения по ключовите въпроси в детското здравеопазване.

Оставката на д-р Здравков

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка на 10 февруари. Това съобщи самият той в профила си във Facebook.

"Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, написа той.

От позицията му става ясно, че през изминалата година вместо партньорство е видял "системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог". И е категоричен, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник", пише Здравков.

"Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават", категоричен бе той.

Кандидат за управител на Детската болница в Бургас

Преди дни пък стана ясно, че д-р Благомир Здравков е сред кандидатите за управител на новата детска болница в Бургас.

Общо петима са желаещите да поемат МБАЛДБ "Света Анастасия", съобщиха от Община Бургас.

Техните проекти трябва да бъдат отворени от Комисията, гласувана от Общински съвет Бургас с председател д-р Лидия Стефанова, днес, 23 февруари.

Кандидатури за управител на Болницата са подали:

  • Д-р Венцислав Димов
  • Д-р Тома Томов
  • Д-р Благомир Здравков
  • Димитър Помаков
  • Донка Желева

Стартът на конкурса за управител на общинската детска болница бе даден на 22 декември 2025 г., като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок.

