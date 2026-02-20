След смърт на бебе: Министър Околийски нареди спешна проверка

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски е разпоредил проверка в УМБАЛ "Св. Анна" – София по случая с починалото бебе. Целта е да се изяснят всички факти и обстоятелства. По първоначална информация, предоставена от лечебното заведение, бебето е имало тежко вродено заболяване.

За трагедията

Припомняме, че новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София. Трагедията се случила в четвъртък. Това съобщиха негови близки от Ихтиман. По думите им то се е родило с тегло над 3 кг с планирано цезарово сечение. След раждането лекарите съобщили, че новороденото има проблеми със сърцето и белия дроб и се опитали да го откарат в "Майчин дом".

Малко по-късно през деня на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. В сградата на Окръжна болница пристигнали и следователи.