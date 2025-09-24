Съвременни подходи в детската неврология – д-р Селвиназ Едизер в София на 4-ти октомври 2025 г.

По инициатива на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, на 4-ти октомври 2025 г. в София ще се проведат информационни срещи с д-р Селвиназ Едизер – специалист по детска неврология от болница Мемориал Бахчелиевлер, Истанбул.
С повече от 12 години клинична практика, доц. Едизер работи с деца с различни състояния – от често срещани проблеми в развитието до редки генетични и метаболитни заболявания. Нейният подход съчетава класическите терапии със съвременни решения, включително нелекарствени методи при устойчиви форми на епилепсия – възможност за деца, при които стандартното лечение не е достатъчно.
По време на срещите родителите ще могат да получат информация за лечение в чужбина на следните състояния:
- епилепсия и повтарящи се гърчове;
- забавено развитие на речта или комуникационни нарушения;
- двигателно и умствено изоставане;
- невромускулни разстройства и мускулна слабост;
- нарушения в координацията и походката;
- детски главоболия и мигрена;
- генетични и метаболитни заболявания с неврологични прояви.
Защо тези срещи са ценни?
Много семейства преминават през продължителен процес на прегледи и различни изследвания, преди да получат конкретна диагноза. Международният опит на специалист като доц. д-р Едизер позволява родителите да се запознаят с актуалните практики в детската неврология и с перспективите за лечение в чужбина.
Дата: 4 октомври 2025 г.
Място: София
Участие: безплатно, само с предварително записване
Телефон за записване: 0878 500 730
Повече информация: www.medikara.bg/freeconsults/edizer-04-10-25