Безплатни срещи с експерт в естетичната и реконструктивната хирургия в София

По покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в София ще гостува пластичният и реконструктивен хирург – проф. Бурак Серджан Ерчин. На 26 и 27 септември 2025 г. пациентите в България ще получат уникалната възможност да се срещнат с хирурга с дългогодишна практика и международно признание.
Срещите са насочени както към хора, които обмислят естетическа промяна, така и към пациенти, нуждаещи се от сложни реконструктивни операции.
Какво предлагат срещите?
Ще обсъдите с професора вашите очаквания и най-подходящите решения според конкретния случай. Пациентите ще получат насоки за модерни хирургични техники и да разберат повече за възможностите, които предлага съвременната пластична хирургия в чужбина.
Естетична хирургия
- Подмладяване на лице (фейслифт)
- Ринопластика
- Блефаропластика
- Абдоминопластика
- Липосукция
- Естетика на гърдите
Реконструктивна хирургия
- Реконструкция на гърдата след онкологично лечение
- Корекции на вродени аномалии
- Микрохирургия на ръка
- Възстановяване след изгаряния
- Лицево-челюстна хирургия
- Лечение на травми на долни крайници
Защо да изберете проф. Бурак Ерчин
Проф. Ерчин е специалист, който съчетава хирургична прецизност с индивидуален подход към всеки пациент. Неговата работа е базирана на прилагане на съвременни и щадящи методи, които гарантират естествен и дълготраен резултат. Благодарение на дългогодишния си опит и иновативни решения, той помага както на пациенти, търсещи естетическо усъвършенстване, така и на преминали през тежки травми или заболявания, изискващи реконструктивна намеса.
Дата: 26–27 септември 2025 г.
Място: София
Телефон за връзка и записване: 0878 500 730
Онлайн регистрация: www.medikara.bg/freeconsults/erchin-26-27-09-25
Местата са ограничени и предварителното записване е задължително.