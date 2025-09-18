Войната в Украйна:

Безплатни срещи с експерт в естетичната и реконструктивната хирургия в София

18 септември 2025, 11:17 часа 432 прочитания 0 коментара
Безплатни срещи с експерт в естетичната и реконструктивната хирургия в София

По покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в София ще гостува пластичният и реконструктивен хирург – проф. Бурак Серджан Ерчин. На 26 и 27 септември 2025 г. пациентите в България ще получат уникалната възможност да се срещнат с хирурга с дългогодишна практика и международно признание.

Срещите са насочени както към хора, които обмислят естетическа промяна, така и към пациенти, нуждаещи се от сложни реконструктивни операции.

Какво предлагат срещите?

Ще обсъдите с професора вашите очаквания и най-подходящите решения според конкретния случай. Пациентите ще получат насоки за модерни хирургични техники и да разберат повече за възможностите, които предлага съвременната пластична хирургия в чужбина.

Естетична хирургия

  • Подмладяване на лице (фейслифт)
  • Ринопластика
  • Блефаропластика
  • Абдоминопластика
  • Липосукция
  • Естетика на гърдите

Реконструктивна хирургия

  • Реконструкция на гърдата след онкологично лечение
  • Корекции на вродени аномалии
  • Микрохирургия на ръка
  • Възстановяване след изгаряния
  • Лицево-челюстна хирургия
  • Лечение на травми на долни крайници

Защо да изберете проф. Бурак Ерчин

Проф. Ерчин е специалист, който съчетава хирургична прецизност с индивидуален подход към всеки пациент. Неговата работа е базирана на прилагане на съвременни и щадящи методи, които гарантират естествен и дълготраен резултат. Благодарение на дългогодишния си опит и иновативни решения, той помага както на пациенти, търсещи естетическо усъвършенстване, така и на преминали през тежки травми или заболявания, изискващи реконструктивна намеса.

Дата: 26–27 септември 2025 г.
Място: София
Телефон за връзка и записване: 0878 500 730
Онлайн регистрация: www.medikara.bg/freeconsults/erchin-26-27-09-25

Местата са ограничени и предварителното записване е задължително.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес