Безплатни срещи с експерт в естетичната и реконструктивната хирургия в София

По покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в София ще гостува пластичният и реконструктивен хирург – проф. Бурак Серджан Ерчин. На 26 и 27 септември 2025 г. пациентите в България ще получат уникалната възможност да се срещнат с хирурга с дългогодишна практика и международно признание.

Срещите са насочени както към хора, които обмислят естетическа промяна, така и към пациенти, нуждаещи се от сложни реконструктивни операции.

Какво предлагат срещите?

Ще обсъдите с професора вашите очаквания и най-подходящите решения според конкретния случай. Пациентите ще получат насоки за модерни хирургични техники и да разберат повече за възможностите, които предлага съвременната пластична хирургия в чужбина.

Естетична хирургия

Подмладяване на лице (фейслифт)

Ринопластика

Блефаропластика

Абдоминопластика

Липосукция

Естетика на гърдите

Реконструктивна хирургия

Реконструкция на гърдата след онкологично лечение

Корекции на вродени аномалии

Микрохирургия на ръка

Възстановяване след изгаряния

Лицево-челюстна хирургия

Лечение на травми на долни крайници

Защо да изберете проф. Бурак Ерчин

Проф. Ерчин е специалист, който съчетава хирургична прецизност с индивидуален подход към всеки пациент. Неговата работа е базирана на прилагане на съвременни и щадящи методи, които гарантират естествен и дълготраен резултат. Благодарение на дългогодишния си опит и иновативни решения, той помага както на пациенти, търсещи естетическо усъвършенстване, така и на преминали през тежки травми или заболявания, изискващи реконструктивна намеса.

Дата: 26–27 септември 2025 г.

Място: София

Телефон за връзка и записване: 0878 500 730

Онлайн регистрация: www.medikara.bg/freeconsults/erchin-26-27-09-25

Местата са ограничени и предварителното записване е задължително.