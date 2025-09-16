Предложение: До 5 г. затвор за притежание на райски газ

До 5 години лишаване от свобода и глоба за притежание и разпространение на райски газ, с изключение за нуждите на хранителната промишленост, земеделието и медицината. Това предвиждат част от промените, приети единодушно, заедно с доклад от временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците.

Мерките на комисията включват и сурови санкции за родителите, ако децата им нарушават вечерния час по закон. Предвиждат се и глоби, ако децата употребяват райски газ. Депутатите приеха още и да има наказания за шофьорите, седнали зад волана след употреба на диазотен оксид.

Въпрос на дискусия обаче остава неговото доказване. Предложенията ще бъдат внесени в деловодството на парламента още утре, увери председателят на комисията.

"Искаме да упражним цялата строгост на закона, за да може да изтръгнем това ново - форма на развлечение за някои, но за други хора - убийство. Затова сме завишили и санкциите към притежателите и разпространителите на диазотен оксид, така и за родителите на деца, които бъдат заловени с райски газ. За непълнолетни има глоба и съответно детска педагогическа стая да се заемат с поведението на съответното дете", обясни пред БНТ Лъчезар Иванов, ГЕРБ-СДС, председател на комисията.