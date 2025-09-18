Тежки сърдечни проблеми: "Пирогов" за смъртта на полицая в центъра на София

Тежки сърдечни проблеми са причината за смъртта на полицая, на когото тази сутрин му прилоша, докато охраняваше протеста пред Народното събрание. "Въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен", заявяват от болница "Пирогов".

ОЩЕ: Полицай почина, докато охранява протеста пред Народното събрание (СНИМКА)

"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Здравният министър изказа и най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Кирилов информира и че по доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

Блокада в подкрепа на Коцев

Рано тази сутрин представители на "Продължаваме промяната" блокираха с коли входа към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

ОЩЕ: "Ходи пеша, бе": ПП блокираха входовете към служебния паркинг на Народно събрание (СНИМКИ)

Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.