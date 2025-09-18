Войната в Украйна:

Тежки сърдечни проблеми: "Пирогов" за смъртта на полицая в центъра на София

18 септември 2025, 12:45 часа 351 прочитания 0 коментара
Тежки сърдечни проблеми: "Пирогов" за смъртта на полицая в центъра на София

Тежки сърдечни проблеми са причината за смъртта на полицая, на когото тази сутрин му прилоша, докато охраняваше протеста пред Народното събрание. "Въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен", заявяват от болница "Пирогов". 

ОЩЕ: Полицай почина, докато охранява протеста пред Народното събрание (СНИМКА)

"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Здравният министър изказа и най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Кирилов информира и че по доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Блокада в подкрепа на Коцев

Рано тази сутрин представители на "Продължаваме промяната" блокираха с коли входа към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов. 

ОЩЕ: "Ходи пеша, бе": ПП блокираха входовете към служебния паркинг на Народно събрание (СНИМКИ)

Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Народно събрание Пирогов Полицай почина
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес