Учените зад иРНК ваксините срещу Covid спечелиха Нобел за медицина

Технологията им е била експериментална преди пандемията, но сега предпазва милиони хора по света от вируса. Същата иРНК технология се изследва и за противодействие на други заболявания, включително рак.

This year's Nobel Prize in Medicine was awarded to scientists from Hungary and the United States for the development of mRNA Covid-19 vaccines.



The work of Katalin Karikó and Drew Weissman formed the basis of Moderna and Pfizer vaccines. pic.twitter.com/Usl7R3uOk3