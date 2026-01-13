Водещият специалист по минимално инвазивна гръбначна хирургия д-р Щефен Хауг пристига в София за серия от консултации

На 19 януари в МЦ ‚Сърце и Мозък‘ д-р Щефен Хауг ще преглежда и консултира пациенти в София. Биографията му е респектираща – международен консултант с повече от 20 години опит в минимално инвазивната и ендоскопската гръбначна хирургия и над 7000 успешно извършени операции, експерт в лечението на дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб. Той е признат специалист в прилагането на най-съвременни и щадящи консервативни и хирургични методи за лечение на заболявания на гръбначния стълб и рамото.

Богатият му международен опит, натрупан в Германия (Мюнхен, Берлин, Ремшайд), Швейцария (Берн, Люцерн), Бахрейн (Манама) и Оман (Мускат), предоставя на пациентите уникалното предимство да получат висококачествено и комплексно лечение, което включва диагностика, консервативна терапия, управление на болката, напреднали хирургични техники, ревизионни операции и рехабилитация.

Д-р Хауг активно участва в световни медицински форуми и конференции, сред които: Global Spine Congress, Eurospine, годишните срещи на Германското дружество по гръбначна хирургия (DWG) и Ортопедичнито дружество на Оман (OSO).

За консултация в МЦ ‚Сърце и Мозък‘ София, ул. „Крум Попов“ 50-54, е необходимо предварително запазване на час на тел. 02 963 12 98.