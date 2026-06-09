Кабинетът "Радев":

Да помогнем на слънчевата Сиaна да пребори тежката диагноза!

09 юни 2026, 10:49 часа 147 прочитания 0 коментара
Снимка: Elisaveta Hristova/Facebook
Да помогнем на слънчевата Сиaна да пребори тежката диагноза!

9-годишната Сиана обича да танцува, да опознава света и да мечтае. Преди броени дни обаче получава ужасяваща диагноза - тумор в главата. Сега това прекрасно и лъчезарно момиченце с непрестанна усмивка на лицето и силна воля трябва да се бори, за да се подложи на лечение в чужбина. В момента семейството очаква оферти от едни от най-добрите клиники в Европа и се подготвя за труден път, изпълнен с много неизвестни. Нейните близки молят за подкрепа, за да могат да се погрижат за Сияна.

Уви, сумата, която е необходима, е непосилна за семейството, затова в социалните мрежи се споделя призив за дарения. Ето банкова сметка на името на майката на Сияна, по която всеки може да дари средства за лечението на 9-годишното момиченце:

IBAN:

BG86STSA93000030104917

Име на банковата сметка:

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Василена Василева Костадинова

 

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