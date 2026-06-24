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Зов за помощ: Обичана българска актриса се нуждае от добри българи

24 юни 2026, 12:42 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот: Подай ръка - Дари по-добро бъдеще/Facebook
Зов за помощ: Обичана българска актриса се нуждае от добри българи

В социалните мрежи се появи зов за помощ за обичана българска актриса, участвала в над 20 български филма, която има нужда от подкрепа. Става дума за Евгения Баракова - театрална и филмова актриса, направила забележителни роли във филми като "Ева на третия етаж", "Патилата на Спас и Нели", "Ако те има" и др. Баракова е сред познатите лица на българското кино през 70-те и 80-те години. Макар да не е сред най-често появяващите се в медиите актриси днес, тя оставя следа с участието си в редица популярни български филмови продукции.

От "Подай ръка - Дари по-добро бъдеще" пишат, че актрисата се е обърнала към тях, тъй като животът ѝ се е стекъл така, че днес има нужда от помощ от добри българи. "Тя се грижи изцяло за семейството си. Има дъщеря и двама внука. Дъщеря ѝ развива заболяване, което не ѝ позволява да работи и с пенсия от 170 евро Евгения полага грижи за всички в момента", пишат от организацията.

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Семейството има натрупани сериозни битови сметки, които за Евгения са непосилни - имат нужда от средства и за храна, и за ежедневни нужди. За дома им се търси хладилник, готварска печка, маса кухненска, по възможност телевизор, ако някой.

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Как можете да помогнете на Евгения

Може да подкрепите каузата ни за Евгения, чрез сметка:

BG60STSA93000027878362

Банка ДСК/STSABGSF

За Подай ръка ЗПДБ/ Give a Hand ZPDB

Основание: Дарение за кауза на Подай ръка 76

PayPal: bg.organizationfbf@gmail.com

Всеки, който желае, може да подкрепи каузата и лично, като се обади на 0888-02-04-23 или 0888-02-04-91.

Даренията може да се правят и в офиса на "Подай ръка - Дари по-добро бъдеще" лично или чрез куриер: София, ул. Урал 5.

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помощ зов за помощ Евгения Баракова
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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