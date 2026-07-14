Да дарим за живота на Натали-Ирен

Натали-Ирен е само на две годинки и половина, а вече изправена пред най-тежката битка, тази за собствения си живот. Детето страда от страшната диагноза Метахроматична левкодистрофия. Това е изключително рядко, коварно и агресивно генетично заболяване, което безпощадно атакува нервната система. Натали-Ирен не е имала никакви симптоми и до скоро нейните родители са се радвали на едно здраво и щастливо дете.

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Реакция

При тази ужасна диагноза бързата реакция не е просто важна, тя е онази тънка граница между живота и смъртта. Болестта е безмилостна, тя не чака и не дава време. Единственият шанс Натали-Ирен да бъде спасена е да получи спешно лечение извън България. В родителите на детето водят денонощна, изтощителна битка и правят невъзможното за прием в клиники в Европа, Турция и Китай. Сумата за лечението ще бъде космическа и зависи от това коя болница ще реагира най-бързо. Семейството обаче няма това време и е напълно безсилно да се справи само финансово.

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Дарение

"Нито едно дете не трябва да губи бъдещето си, преди изобщо да е започнало да живее. Сълзите на всички ни не спират, но като неин чичо знам, че трябва да сме силни и да направим и невъзможното заради нея. Вашето дарение, независимо колко е малко, за нас е глътка въздух, надежда и капка живот.", призовават близките на Натали-Ирен.

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