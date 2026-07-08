Да подадем ръка на Мелиса

Мелиса Стефанова Иванова е само на 21 години. Родена е и живее в Пловдив. През 2017 година започват нейните проблеми ми с бъбреците. И двата органа спират да работят и още като дете Мелиса започва хемодиализа три пъти седмично. Вместо спокойно и нормално детство момичето прекарва дните си в болници, диализни центрове, спешни приеми и постоянен страх. Получава много усложнения от диализата. През 2020 година е направена бъбречна трансплантация в Турция, като донор става нейната майка.

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Проблемът

"За съжаление, след като се върнах в България, не успяха да ми назначат правилно имуносупресивната терапия и загубих трансплантирания бъбрек. Така отново бях върната на диализа три пъти седмично. Днес качеството ми на живот е много влошено. Непрекъснато ме приемат в болница по спешност. Имам проблеми с кръвното налягане, които се обострят след всяка диализа. Наскоро моята леля, виждайки през какво преминавам, предложи да стане мой донор, за да имам шанс за нова трансплантация.", споделя Мелиса.

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Трансплантацията

След направените необходими предварителни изследвания в България турски трансплантолог е върнал отговор, че има съвместимост и може да се пристъпи към подготовка и изследвания за бъбречна трансплантация в Истанбул. Сумата, необходима само за трансплантацията, е 22 000 евро. Тази сума е непосилна за семейството на Мелиса, затова тя се обръща към всички с надежда и молба за помощ.

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