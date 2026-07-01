Да помогнем на един млад мъж да се пребори за живота си

Любов, прекъсната от болест... нека не позволим това да е краят. Помогнете на Цало да живее. Цало е млад мъж с голямо сърце добър, сърдечен, всеотдаен. Човек, който винаги помага на другите, дори когато сам има нужда. Преди по-малко от година сбъдна най-голямата си мечта ожени се любовта на живота му. Истинска, чиста, сияйна любов. Такава, каквато всеки човек заслужава поне веднъж в живота си. Искаха да изградят дом. Да имат деца. Да остареят ръка за ръка. Но вместо това... днес той се бори за живота си.

Да помогнем на Ивана да спаси крака си

Борба за живот

Болестта нахлу внезапно. Без предупреждение. Открадна мечтите, дните, радостта. Вместо да живее и да обича, Цало води най-тежката битка тази за оцеляване. А тя е неравна и жестока. Има шанс за лечение в Турция. Шанс, който може да спаси живота му. Но е скъпо. И времето лети.

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"И тук идваме ние всички, които не вярваме, че добрите хора трябва да страдат в тишина. Всички, които вярваме в чудеса, когато сме заедно. Молим ви, от сърце помогнете. Нека не позволим една голяма любов да бъде прекъсната завинаги.", призовава неговото семейство.

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