Помощ за 8-годишния Александър

8-годишният Александър се нуждае от средства за лечение. Неговата майка го отглежда сама от самото му раждане и сама се справя с всички трудности, които са свързани с болестта, от която страда детето. "Обръщам се към вас с молба за отразяване на една критична кауза. Моят 8-годишен син Александър Бачинин страда от тежка, резистентна форма на епилепсия."

Помощ за Александра в борбата срещу болестта

Лечението

По думите на майката "медикаментозното лечение е безсилно — то бавно отравя органите му, а всеки пореден силен гърч уврежда мозъка му. Александър изпитва неописуема болка и ежедневно се наранява при внезапните падания.

Да помогнем на Ивана да спаси крака си

Финансиране

"Единственият ни шанс е извършването на спешна операция в чужбина. Сумата от 133 460 EUR е напълно непосилна за нашето семейство.", споделя още майката на детето. Кампанията по събиране на средства е публикувана на сайта на българската дарителска платформа PavelAndreev.ORG. До момента не са дарени никакви средства. Повече за кампанията и състоянието на детето може да видите ТУК.

Да помогнем на Ива да се върне към живота