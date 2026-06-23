Помощ за Александра в борбата срещу болестта

Александра е прекрасен човек и мил приятел, като на хората, така и на животните. За съжаление през последните 4 години страда от чести, протичащи дълго и все по-тежко вирусни и бактериални инфекции основно на горните дихателни пътища, които все по-трудно се повлияват от лечение. С времето инфекциите започват да обхващат и други органи и системи, а лечението, животът и дори дребните ежедневни дейности започват да стават все по-трудни и непосилни. След много, наистина много, специализирани изследвания, прегледи, болнични престои в България и Германия е установено, че Александра страда от вторичен Т-клетъчен имунен дефицит, вероятно причинен от хронична инфекция с Лаймска борелиоза.

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Състоянието

"Състоянието ми изисква редовно проследяване от имунолог, инфекционист, ревматолог, гастроентеролог, невролог, оториноларинголог, кардиолог и други специалисти, както и дългосрочно, продължително и скъпо лечение. Лечението се променя във времето, защото и имунният дефицит нанася различни поражения. Основните медикаменти, които в последната година прилагаме и на този етап остават неизменни, са антибиотици за овладяване на бактериалните инфекции и имуноглобулин G за повлияване на имунния дефицит.

Засега някои специфични изследвания и имуноглобулините са най-скъпата част от лечението. Средната цена на 5 г имуноглобулин в Европа (например Киовиг, Флебогамма, Октогамма) е на стойност 450 евро. Към момента цената на едно интравенозно приложение на имуноглобулини от 40 г е около 3600 евро. През следващите 2 години и според предписанията на лекарите ми към този момент ще са ми необходими около 12 интравенозни приложения на имуноглобулин Г на стойност около 43 000 евро.", споделя Александра.

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Преодолимо състояние

Оптимистичното в ситуацията (вече продължаваща повече от 4 години) е, че вторичният Т-клетъчен имунен дефицит е обратимо и преодолимо състояние според медицинската наука. Лаймската борелиоза от своя страна все още подлежи на доизясняване, антибиотично лечение, медикаментозна подкрепа на имунната система и повторни изследвания. Медицинските прогнози са добри и оптимистични при правилно, навременно и достатъчно като продължителност лечение. Сериозно предизвикателство и проблем представляват диагностицирането, финансовите измерения на лечението и значителното повлияване на качеството на живот.

Да помогнем на Ива да се върне към живота

"Тези от Вас, които ме познават, знаят, че преподавам в общинско училище и в частна образователна организация. Въпреки сериозните здравословни проблеми и честите тежки неразположения работя и правя всичко възможно, за да преодолея болестта и животът да се върне към своята нормална същност. Изпитвам неудобство и срам да моля за финансова помощ, но цената на лечението вече е непосилна за мене и за близките ми. Разбирам също, че не е слабост човек да помоли за помощ и да я приеме, когато има нужда от нея и когато тази помощ ще доведе до положителен и удовлетворяващ краен резултат. Затова, мили хора, се обръщам към Вас с молба за финансова помощ, защото аз сама вече не мога да се справям.", казва още Александра.

Помощ

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И добавя: "В тези ситуации всяка подкрепа е значима и стойностна. Ще бъда признателна и благодарна за всяка помощ, независимо дали числовата ѝ стойност е по-ниска или по-висока. Никога досега не съм се занимавала с кампании за набиране на финансови средства и не знам как е най-подходящо да се действа, но ако имате желание да ме подкрепите, можете да споделите публикацията или да направите банков превод по сметка:

IBAN: BG53STSA93000026013372

BIC: STSABGSF

Получател: Александра Александрова Колева (Aleksandra Aleksandrova Koleva)

ВАЖНО!!! В графа “Основание” е необходимо да напишете “Безвъзмедна помощ/ безвъзмездно дарение за лечение”.

Данни за сметка в Revolut:

@kolevaa88

Бенефициент: Aleksandra Koleva

IBAN: LT913250042480308023

BIC/SWIFT код: Revolt 21

Име и адрес на банката: Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21 B, 08130, Vilnius, Lithuania

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