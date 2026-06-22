Да помогнем на Ивана да спаси крака си

Ивана е на 27 години, тя е майка, съпруга, дъщеря и сестра. Днес тя има нужда от помощта ни. След години на преживени операции и болка Ивана има шанс за лечение в Германия, за да запази крака си и отново да се разхожда с детето си. На 15 години е диагностицирана с остеосарком. Преживява няколко тежки операции на крака и химиотерапия в България. Наложи се да й бъде поставена колянна става.

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Смяна на ставата

Няколко години по-късно става ясно, че колянната става трябва да бъде сменена. Ива претърпява ревизия и смяна на ставата. Но през 2022 г. болките се завръщат, това се случва по време на бременността. След раждането следва операция, но два месеца по-късно болките се появяват.

Днес Ива живее с тях, но има шанс за лечение в Германия. За съжаление сумата за операцията е непосилна за нейното семейство, а жената се влошава. Сега тя се придвижва с две канадки и шина на крака, за да го пази до операцията, но по този начин мускулите отслабват, тежестта пада върху здравия ми крак и той също започва да я боли. Налага се да ограничава излизанията си и жената се превръща в затворник в собствения си дом.

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"Моля, помогнете ми да имам нормален живот и да мога отново да се разхождам с детето си.", призовава Ива.

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