Светослава води най-важната битка – шансът ѝ за лечение зависи от всички нас

Светослава се бори не просто с тежка диагноза, а за шанса да остане до семейството си. След години на операции, химиотерапия и имунотерапия в България, тя получава надежда за лечение в чужбина, което може да промени хода на битката ѝ с рака на пикочния мехур. За да продължи лечението си обаче, са необходими 150 000 евро – сума, която поставя едно семейство пред изпитание.

Години на борба, която едно семейство отказва да загуби

Историята на Светослава започва през 2021 година, когато чува тежката диагноза – рак на пикочния мехур. От този момент животът на семейството ѝ се превръща в непрекъсната битка, белязана от операции, химиотерапия и имунотерапия.

Още: 17-годишно момиче се нуждае от лечение в Турция

Въпреки физическите и емоционалните изпитания, Светослава продължава да се бори с впечатляваща сила и устойчивост.

Майка, съпруга и човек, който иска да остане до семейството си

Зад диагнозата стои жена, която е не просто пациент, а майка на две деца и опора за своето семейство. Именно това дава сили на Светослава да продължава напред въпреки тежкото заболяване.

Още: Майка на две деца се нуждае от помощ, за да живее

Лекарите в България са направили всичко възможно в рамките на проведеното лечение, но болестта продължава да напредва. В момента съществува възможност за лечение в чужбина, което може да даде реален шанс за подобрение, но необходимите 150 000 евро са непосилни за семейството.

Подкрепата днес е шанс за бъдеще

Светослава има сили да се бори, семейството ѝ не е изгубило надежда, но в подобни битки никой не успява сам.

Още: 18-годишно момче се бори с тежко заболяване, да му помогнем

Всеки жест има значение – всяко дарение, всяко споделяне и всяка подкрепа могат да се превърнат в шанс една майка да остане до децата си, едно семейство да остане цяло, а надеждата да победи страха.

За контакти, дарения и допълнителна информация:

Кампания: „Да помогнем на Светослава да си върне живота“

Платформа: https://pavelandreev.org/bg/campaign/svetoslava-lazarova-se-bori-neka-i-pomognem-da-pobedi