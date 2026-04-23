Шанс за по-добро бъдеще на Велина

6-годишната Велина страда от епилепсия. Нейното състояние вече е овладяно, но нова терапия може да промени живота ѝ. Детето има и диагноза детски аутизъм. Всеки ден за Велина е изпълнен с усилия и малки, но изключително важни победи. Тя посещава редовно логопед, психолог, ерготерапия, АВА терапия и арт терапия – терапии, които подпомагат нейното развитие, комуникация и социални умения.

Шанс за по-добро бъдеще

Нейното семейство прави всичко възможно, за да ѝ осигури шанс за по-добро бъдеще и по-голяма самостоятелност. Велина вече е преминала лечение в клиника в Турция по повод епилепсията, което доведе до овладяване на пристъпите и даде надежда и доверие в работата на медицинския екип там. Сега пред Велина стои нов шанс – лечение с екзозоми в същата клиника, което може значително да подпомогне нейното развитие. Необходимата сума за провеждането на лечението е 40 000 евро – сума, която е непосилна за близките ѝ.

Затова те се обръщат към всички с молба за помощ и подкрепа. Всяко дарение – независимо от размера му – е надежда за Велина. Всяко споделяне е крачка по-близо до нейния шанс за по-добро развитие. Нека заедно подадем ръка на Велина и ѝ помогнем да направи следващата важна крачка напред.

