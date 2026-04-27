Помощ за Боян

Малкият Боян вече е преминал сериозна битка. Неговата диагноза остра лимфобластна левкемия B-клетъчна вече е преборена веднъж с химиотерапия, усложнения и трансплантация на костен мозък, която беше успешна - с 99.9% химеризъм. Семейството му вярвало, че всичко лошо е зад гърба му и че ги очаква нов живот. За съжаление детето е получило рецидив, само 4 месеца след трансплантацията.

Лечение

В момента Боян е хоспитализиран отново в турска клиника, където лекарите започнаха спешно нов курс на интензивно лечение с цел да се постигне отново ремисия. Но този път трябва да се направи още повече, за да не се връща болестта отново.

Пред него стои нов, още по-тежък път:

– лечение с химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, DLI терапия, лъчетерапия за постигане на ремисия

– CAR-T терапия – най-съвременното и много скъпо лечение за този тип левкемия.

– втора трансплантация на костен мозък (стволови клетки)

Сумата е непосилна за неговото семейство.

"Затова отново заставаме пред вас – със сълзи, надежда и вяра. Към всички, които сте до нас в това тежко изпитание. Към всички, които дарихте, споделихте и се молихте за Боян. Благодарение на вас той стигна дотук. Благодарение на вас той получи шанс да живее. Днес отново имаме нужда от всички вас!", призовават близките му.

