3 зодии, които ще бъдат уцелени от Купидон през февруари - и други 3, които ще страдат

Февруари е месецът на любовта! Въпреки че пролетта е все още далеч, Свети Валентин кара сърцата ни да бият учестено. Не всеки обаче е предопределен за любов тази година. Кой ще има късмет и кой може да очаква романтични проблеми? Открояваме 3 зодиакални знака, които ще спечелят от любовната лотария, и 3, които ще имат трудности, когато става въпрос за любов.

Козирог

Чувството за стабилност, което внасяте във връзката, изгражда доверие и насърчава задълбочаваща се връзка. През февруари, Козирози, можете да разчитате на трайни и дълбоки взаимоотношения. Вашата емоционална стабилност, постоянство и чувство за изграждане на сигурна връзка карат партньора ви да се чувства обгрижен и ценен. Този месец има моменти, в които тези черти ще бъдат особено забележими – може да изпитате по-голяма откритост, честност и дори сериозни декларации за чувства. Любовта ще разцъфне!

Още: Утре Дева, Водолей + още 2 зодии ще се почувстват като бостанско плашило

Рак

Вашата чувствителност и способност да се грижите за емоциите на партньора си естествено задълбочават връзката ви. Тази година ще го усетите ясно. През февруари Раците ще усетят как връзките им стават по-топли и по-интимни. И тъй като близостта и нежността са ключови ценности за вас, ще почувствате, че връзката ви се е подобрила (още повече). Очакват ви специални моменти с партньора ви, изпълнени с взаимно разбирателство и грижа.

Телец

Още: Хороскоп за днес, 5 февруари: Четвъртък казва „да“ на Овните и „не сега“ на Скорпионите

Телците са предопределени за постепенно, но значително задълбочаване на връзката си през февруари. Вашият спокоен темперамент и лоялност изграждат здрава основа – партньорът ви се чувства сигурен с вас и е нетърпелив да се ангажира все повече и повече. Това е време, когато връзките могат да станат сериозни и стабилни, а взаимното доверие расте. Благодарение на емоционалната ангажираност, връзката ви ще се развива естествено.

3 зодиакални знака, които ще имат романтични проблеми през февруари 2026

Близнаци

За Близнаците февруари може да бъде месец на недоразумения и проблеми с комуникацията. Лесно е да се тълкуват погрешно думи или намерения, особено ако в разговорите липсва прецизност и внимание. Това може да причини разочарование и моментни триения във връзките – важно е да не се предполага веднага за лоши намерения и да се пита, а не да се гадае. Съвет от звездите? Не предполагайте, просто попитайте.

Още: Родените през тези 4 месеца ще преживеят духовно пробуждане през февруари

Овен

Овенът може да бъде импулсивен и прекалено емоционален през февруари и това лесно може да се пренесе и във връзките. Бързите решения или бурните реакции в дискусиите могат да доведат до конфликт, ако не разбирате динамиката. Затова, преди да реагирате, поемете дълбоко въздух – това е ключът към облекчаване на напрежението.

Водолей

Февруари 2026 може да донесе на Водолеите неочаквани ситуации и променливи емоции, които могат да причинят хаос във взаимоотношенията. Внезапна промяна в настроението или изненадващи събития могат да поставят на изпитание стабилността на връзката ви. Лекотата може да бъде вашата сила, но засега се съсредоточете върху очакването и комуникацията – ясните граници и очаквания ще ви помогнат да управлявате това, което може да изглежда хаотично. Бъдете готови за емоционално влакче в увеселителен парк, но се опитайте да го избегнете, като бъдете честни за очакванията си.