4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 10 - 16 ноември 2025

Цяла седмица, от 10 до 16 ноември 2025 г., четири зодиакални знака ще имат много късмет. След пълнолунието в Телец, тази седмица е посветена на възстановяването. Това е много позитивен и обнадеждаващ период, който носи положителни чувства, социална активност и приятни взаимодействия с другите.

Овен

Тази седмица възможностите за развитие ще се смесят с положителна енергия, което ще направи този период прекрасен за свързване с вашите артистични начинания. Общуването ще бъде ползотворно през този период, тъй като Луната и Марс го правят по-забавно. Пригответе се да споделяте истории и идеи с другите.

Още: Парите ще падат от небето: Тези зодии имат шанс за богатство през ноември

Когато Луната е в Дева, ще се фокусирате върху детайлите. Този лунен транзит ви забавя и ви помага да обърнете повече внимание на работата, която вършите, или на задачите, които ви предстоят.

Да се обградите с любящи и грижовни хора също ще бъде възможно, с енергията на Луната във Везни към края на седмицата. Ще се чувствате благословени да бъдете заобиколени от подкрепящите, грижовни и прекрасни хора в живота си.

Необвързаните хора могат да прекарват време в ходене на кино, концерти, музеи или участие дейности с приятели. Междувременно тези, които са във връзки, ще видят как връзките им стават по-силни през този период.

Лъв

Още: Втората половина на ноември идва с гръм и трясък за 4 зодии

Интуицията ви ще бъде доста силна тази седмица, скъпи Лъвове. Не бързайте, тъй като всички погледи ще бъдат насочени към вас през следващите няколко седмици. Също така, дайте приоритет на дипломацията.

Започваме седмицата с Луната във вашия знак, което ви позволява да имате нови перспективи и идеи и ви помага да се движите напред и да затваряте цикли. Това е време да се съсредоточите върху нещата, които ви носят оптимизъм и надежда. Тази лунна зодия ви показва как да се отървете от всякакви негативни навици.

След като Луната е в Дева, ще бъдете по-добре подготвени да държите погледа си върху наградата и да се съсредоточите върху собствената си стойност.

Луната под Меркурий носи финансова осъзнатост, помагайки ви да бъдете много по-стриктни с навиците си за харчене. Когато Луната е във Везни, ще се отличавате в лидерски роли. Това ще ви даде предимство, ако работите с други хора.

Още: Ретроградният Меркурий през ноември 2025 г. ще повлияе най-силно на тези 4 зодиакални знака

Дева

След пълнолунието в Телец, тази седмица ще ви послужи за положително рестартиране, което ще ви позволи да се свържете с това, което искате да правите в бъдеще.

Сега полагате основите, а енергията на Лъв ви дава тласък на увереност. Внимавайте да не поемате твърде много неща наведнъж, тъй като не искате да дестабилизирате себе си или плановете си.

Когато Луната е във вашия знак, това ще ви позволи да погледнете на себе си по различен начин. Започвате да развивате по-позитивни отношения със себе си през този сезон на Скорпион. Ще има много възможности да излезете от зоната си на комфорт, като Венера в Скорпион ще ви помогне да срещнете нови хора и да се забавлявате.

Още: Нумерология за ноември 2025 г.: Вибрацията на числото 11 носи промяна и някой има шанс да сбъдне мечта

През тази седмица ще се чувствате много по-магнетични и очарователни, защото всички забелязват, че сте красиви отвътре и отвън. Луната във Везни носи прилив на положителна енергия във вашите финанси, помагайки ви да се съсредоточите върху разширяване и практически стъпки за напредък. Енергията ви показва и как да видите своята стойност и да цените себе си повече.

Стрелец

С наближаването на рождения ви ден, Стрелци, това ще бъде феноменална седмица, дори с някои предизвикателства. Тъй като Марс е във вашия знак, съсредоточете се върху хобита, които ви позволяват да канализирате емоциите си по здравословен начин. Луната в Лъв ви помага да постигнете равновесие и засилва въздействието на транзита на Марс във вашия знак.

Това е период на учене, личностно израстване и повишен оптимизъм. Марс ви позволява да работите за това, което желаете.

Още: Закачете едно нещо на входната врата и късметът ще влезе в къщата ви

Когато Луната е в Дева, ще бъде много интересно време за вас да спечелите хората с остроумието си. Ретроградният Меркурий във вашия знак също ви помага да впечатлите другите със знанията си.

През този период ще получите похвали и отличия от ментори и професори. Възползвайте се от малките капки позитивизъм тази седмица, защото те ви помагат да станете по-смели. Луната във Везни ви осигурява структура, план и много повече мотивация да постигнете колкото е възможно повече.

Още: Това е най-предизвикателният месец за всеки зодиакален знак през 2026 г.