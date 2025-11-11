Любопитно:

Дет метълката Игнасия Фернандес стана Мис Свят Чили 2025 (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 16:57 часа 0 коментара
Дет метълката Игнасия Фернандес стана Мис Свят Чили 2025 (ВИДЕО)

След миналата седмица, когато бруталното ѝ изпълнение на полуфиналите на Мис Свят Чили се превърна в хит в интернет, вокалистката на Decessus Игнасия Фернандес бе коронована за победителка във финала на 9 ноември. Фернандес привлече световното внимание, след като изпълни оригинална песен на своята група по време на излъчването на полуфиналите миналата седмица – вокалистката изпя песента с мощни гърлени звуци на сцената на конкурса, а до нея беше китаристът на Decessus Карлос Палма. 

View this post on Instagram

A post shared by Chilevisión (@chilevision)

Въпреки че на финала не повтори впечатляващото си изпълнение, Фернандес победи 19 други участнички във финала и в края на вечерта беше официално коронована за Мис Свят Чили. Оттук нататък певицата, моделът и защитник на правата на животните ще се подготвя за конкурса "Мис Свят" през следващата година.

Щастие и благодарност

"Не мога да бъда по-щастлива и благодарна", написа тя в социалните мрежи. "Приемам това прекрасно предизвикателство с цялата си енергия и сърце, за да представя страната си по най-добрия начин. Обещавам да дам всичко от себе си, със страст, труд и цел. Благодаря ви за световното признание на пеенето ми, което е малка част от душата ми и ме вдъхновява да продължавам да се развивам и да мечтая за големи неща. Да стигнем до края, Чили... за тази корона!" 

"Металът е фундаментална част от това, което съм като човек и в живота ми: убежище, източник на сила и цел", написа Фернандес в пост в Instagram, а след това добави, че ще представи дезметъл вокали в чилийското национално телевизионно предаване: "Възможността да го изразя на сцената на Chilevision и Miss Mundo Chile беше възможност, която дълбоко ценя."

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл Мис Чили Игнасия Фернандес
