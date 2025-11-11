Опасно меню в Неапол: 25 души се отровиха с гъби за пет дни

Опасно меню изглежда е завладяло третият по големина град в Италия - Неапол. Само за пет дни - двадесет и пет инцидента с гъби са регистрирани. Центърът за контрол на отравянията „Кардарели“ в момента е на първа линия в борбата с отравянията от отровни гъби, консумирани без предварителни тестове, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Призивът на лекарите към хората е да не консумират пресни гъби, които сами са набрали или са получили като подаръци без предварително одобрение от квалифициран миколог от местните здравни власти.

„Сезонът на гъбите току-що започна“, подчертава д-р Анна Ланца, анестезиолог в болницата TIGU-CAV, ръководена от Ромоло Вилани. Тя предупреждава, че отровните гъби могат да бъдат смъртоносни, както е при гъбите, принадлежащи към семейство Мухоморки, но има и много други отровни видове, чието поглъщане може да причини увреждане на черния дроб, водещо до фулминантен хепатит и бъбречни и неврологични увреждания.

Важно е, независимо дали ги намирате сами или ги получавате като подарък, да получите сертификат, преди да консумирате гъби от микологичната служба на местния здравен орган, което е напълно безплатно.

Как да разпознаем отравяне с гъби?

„Симптомите са доста очевидни. Те варират от класическото гадене, повръщане, главоболие, коремна болка, диария и общо неразположение, но също така и бъбречни и неврологични проблеми при някои видове гъби“, посочва Ланца.

„Но това, което е важно да се вземе предвид, е латентният период: колкото по-дълго се появяват симптомите, толкова по-вероятно е да се сблъскате със сериозен проблем. Началото на симптомите може да се появи след 12-18 или дори 24 часа, а в някои случаи и с междинен период на благополучие", каза тя.