Следил системно жена: Арестуваха рецидивист

Съдът задържа под стража 29-годишен мъж, системно следил жена, съобщиха от прокуратурата, цитирани от БГНЕС. Искането за ареста е от Софийска районна прокуратура.
Събраните до момента доказателства сочат, че на различни дати в периода от месец октомври 2025 г. до месец ноември 2025 г. в гр. София обвиняемият Р.Я. системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.
С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.
Р.Я. е осъждан.
След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Мярка подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.
