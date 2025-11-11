Любопитно:

Следил системно жена: Арестуваха рецидивист

11 ноември 2025, 16:20 часа 383 прочитания 0 коментара
Следил системно жена: Арестуваха рецидивист

Съдът задържа под стража 29-годишен мъж, системно следил жена, съобщиха от прокуратурата, цитирани от БГНЕС. Искането за ареста е от Софийска районна прокуратура.

Още: От шамар до спукан череп: Мъж е задържан под стража

Събраните до момента доказателства сочат, че на различни дати в периода от месец октомври 2025 г. до месец ноември 2025 г. в гр. София обвиняемият Р.Я. системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Още: “Искате ли да ви наръгам?“: Задържаха под стража мъж, заплашвал деца

С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Р.Я. е осъждан.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярка подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Още: Пробол я в бедрото: Мъж е задържан под стража за домашно насилие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
следене рецидивист задържане под стража осъждан
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес