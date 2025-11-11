Гласеният от управляващите за шеф на ДАНС се оказа тройкаджия по право

"Среден 3" - такава оценка се набива на очи в дипломата за висше образование по специалност право на предложения от Министерски съвет за титулярен ръководител на ДАНС Деньо Денев. Тя е приложена в документа на правителството, с който се предлага на Народното събрание да гласува кандидатурата на бившия зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Денев е завършил магистратура по право във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през 2015 г., а десет години преди това завършва "бакалавър" в Академията на МВР със специалност "Защита на националната сигурност".

Деньо Денев с тройки по 12 предмета във ВТУ

В дипломата му от ВТУ личат финални тройки по предметите "Вещно право", "Облигационно право", "Трудово право", "Търговско право", "Международно частно право", "Данъчно право", "Международно данъчно право", "Криминалистика", "Осигурително право", "Кооперативно право", "Гражданско процесуално право", "Наказателно процесуално право".

Не трябва да се пренебрегва отличният му успех по "Всеобща история на държавата и правото", "История на политическите и правни учения", "Обща икономическа теория", "Обща теория на правото", "Политология", "Защита на населението и околната среда", "Избирателни системи и избирателни процедури", "Информатика" (начална компютърна грамотност), "Международно публично право", "Екологично право", "Международно наказателно право" и др.

Дипломата му е заверена от интересно лице

Интересен детайл улавя разследващата медия BIRD.bg - дипломата на Денев е заверена от нотариус Зорница Тодорова. Според журналистите това е дамата до изпълняващия функциите ръководител на КОНПИ Антон Славчев: Парите на председателя на КОНПИ, която трябва да плати 52 млн. лв. заради КТБ, се множат.

Снимка: ДАНС

Що се отнася до Денев, той се е пробвал и като докторант във ВТУ, но “поради неизпълнение на дейностите” е бил отписан “без право на защита”, а научен ръководител му е бил лично бившият главен прокурор Борис Велчев, посочва още BIRD.bg.

Обратите при избора на ръководител на ДАНС

Важно е да се отбележи, че Денев, в качеството си на тогавашен зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", стои зад справката на ДАНС, която през октомври 2023 г. стана повод за отмяна на машинното гласуване на първия тур от местните избори. Това се случи, въпреки че от документа стана ясно, че контраразузнаването не е установило доказателства за опит за манипулация на машинния вот: ВАС развенча ЦИК: Машинното гласуване се завръща.

През юни Деньо Денев стана изпълняващ длъжността шеф на ДАНС, след като тогавашният председател Пламен Тончев беше избран да оглави Комисията по досиетата.

Тъй като преди президентът трябваше задължително да издаде указ за назначаване на ръководител на агенцията, процесът за утвърждаване на Денев на поста като титуляр влезе в задънена улица - Румен Радев не успяваше да се разбере с Министерски съвет за избора му и няколко пъти намекваше, че не подкрепя това предложение. Процедурата дори приключи официално през септември, когато държавният глава прати писмено "не" на изпълнителната власт. В края на август Радев каза, че в контраразузнаването се извършва "брутална чистка" и че ДАНС се превръща в бухалка на "санкционирани за корупция", без да назовава поименно лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Мнозинството на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“ обаче прие закон през октомври, с който окончателно елиминираха думата на държавния глава при назначаването на ръководители в разузнавателните служби. Радев наложи вето с мотива, че ако те се избират от Народното събрание, може да бъдат политически зависими, но пречката бе преодоляна от управляващите.

Така в началото на ноември правителството отново предложи Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС. Той е единствен кандидат и сега на ход са депутатите в 51-вия парламент.

