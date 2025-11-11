Без дом, но с три спасени кученца: Семейство остана на улицата след пожар

Любопитно:

11 ноември 2025, 16:12 часа 351 прочитания 0 коментара
Семейство от старозагорското село Горно Ботево остана без покрив, след като къщата им беше унищожена до основи от пожар. Инцидентът е станал в нощта на 5 срещу 6 ноември, а предполагаемата причина е късо съединение, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Огънят е изпепелил дома на Славка Андонова и нейния син за броени минути. Двамата са успели да излязат от горящата сграда невредими, но са загубили цялата си покъщнина и лични вещи.

Снимка БГНЕС

В пламъците са останали блокирани три малки кученца. Пристигналите на място пожарникарски екипи са влезли в горящата постройка и са успели да извадят животните. Те са спасени, макар и опушени и изплашени.

Към момента пострадалото семейство няма средства да възстанови дома си. Те се нуждаят спешно от помощ от първа необходимост, включително дрехи, одеяла, храна, както и от строителни материали или финансова подкрепа, за да започнат отначало.

Спасиана Кирилова
