4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 17 - 23 ноември 2025

Четири зодиакални знака ще имат много късмет през цялата седмица от 17 до 23 ноември 2025 г. Следните астрологични знаци ще имат много възможности да срещнат нови хора и да изследват въображението си. Пригответе се да преживеете промени, пробуждания и романтика сега, когато сезонът на Стрелец започва.

Още: 4 зодии, които ще спечелят от житейската лотария в началото на зимата

Телец

Новолунието в Скорпион ви позволява да трансформирате отношенията си с колеги или съученици. Вашият управител, Венера, също е в опозиция с вашия знак, което прави този период прекрасен да опознаете приятелите си много по-добре и да развиете по-силни връзки с тях. Луната също ще ви помогне да бъдете по-състрадателни и достъпни за хората около вас.

Работете по проект с други хора или поискайте помощ, защото енергията тази седмица ще ви позволи да успеете. Вселената ви дава зелена светлина да постигнете всичко, което искате, и единственият човек, който може да ви спре, сте вие самите.

Още: Пълен обрат в живота на тези 3 зодии в края на ноември 2025

Прекарвайте време с други хора, зареждайте се с енергия чрез общуване или се потопете в книга тази седмица, когато Слънцето навлиза в Стрелец. Когато Луната е в Козирог, усъвършенстването на умение ще бъде на дневен ред, а с ретроградния Меркурий имате търпението, необходимо за да го превърнете в реалност.

Скорпион

След като Новолунието във вашия знак ви покаже вашата сила, Меркурий отново навлиза във вашия знак, Скорпион. Този транзит ви позволява да се върнете към миналото и да преработите или редактирате всичко, върху което сте работили.

Още: Годишен хороскоп за 2026 г. Близнаци

Меркурий ви тласка да изследвате въображаемата си страна, позволявайки на идеите ви да процъфтяват. Свържете се отново със стари проекти или насрочете забавна среща с приятели.

Венера във вашия знак прави седмицата още по-интересна, тъй като ви прави по-оптимистични и готови да поемете света. Когато Луната е в Стрелец, съсредоточете се върху грижата за себе си. Не поемайте повече отговорности, отколкото можете да се справите.

Луната в Козирог ви подтиква да мислите нестандартно. Отделете време, за да разгледате квартала. Посетете нов ресторант или представление. Това ще бъде добър период да се запознаете с нови хора или да се почувствате по-свързани с вашата общност, тъй като сезонът на Стрелец улеснява разширяването на вашия кръг от хора.

Стрелец

Още: Край на стария цикъл: Тези зодии претърпяват дълбоката духовна промяна до януари 2026 г.

Стрелци, това е твоят рожден ден, тъй като Слънцето най-накрая навлиза във твоя знак. Свържи се с приятели, забавлявай се, изследвайки нови места около теб, или започни да планираш мечтаната си почивка.

Слънцето във твоя знак ще бъде отлична възможност да поемеш контрол. То ти дава тласъка на увереност, за който може би копнееш от цикъла на затъмненията.

Новолунието в Скорпион ви помага да водите, но тази енергия ви напомня и че импулсивността ще работи срещу вас. Въпреки това, това е седмица, в която постоянният напредък е от полза за вас, особено ако сте били в криза.

По време на този ретрограден Меркурий, медитирайте, водете дневник, прекарвайте време с хората, които обичате, и най-важното, забавлявайте се. Сезонът на Стрелец ви предлага много дарове и ви помага да откриете липсващи съкровища, които ще ви позволят да продължите своето развитие.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 17-23 ноември 2025

Козирог

Козирог, тази седмица се съсредоточете върху изучаването на нови неща. Новолунието в Скорпион поставя в перспектива целите ви за бъдещето и ви помага да развиете уменията си, за да можете да останете начело. Ще получите признание за упорития труд, който сте положили през последните няколко месеца. Празнувайте с хората, на които държите, и се радвайте.

Слънцето навлиза в Стрелец тази седмица, което ще бъде идеалният момент да се поглезите и да се погрижите за себе си. Прегледайте графика си, не поемайте твърде много работа, ако сте претоварени, и се съсредоточете върху защитата на границите си.

Това е перфектната комбинация, за да се презаредите и да се подготвите за момента, в който Луната навлезе във вашия знак. Използвайте тази енергия и направете необходимите промени, за да подобрите ефективността си.

Още: Кой месец от 2026 ще бъде повратен в живота на всяка зодия