17 ноември 2025, 13:27 часа 219 прочитания 0 коментара
Земетресение в Гърция

Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано малко преди обяд днес край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време. Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км.

Не се съобщава за щети и пострадали хора.

Спасиана Кирилова
