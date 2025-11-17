"От кухнята": САЩ ще пращат Мадуро при Путин или Ердоган, разширяват военното присъствие в Латинска Америка

Венецуелският диктатор Николас Мадуро и най-близките му сътрудници трябва да обмислят да понаучат повече за Турция, защото някои представители на администрацията на Доналд Тръмп говорят за изгнанието им там. Освен ако не се съгласят да отидат в Русия, Азербайджан или Куба, разбира се. Това твърди в статия за Politico Нахал Туси, която е старши кореспондент по външни работи. Коментарът ѝ идва на фона на разгорещената война на САЩ срещу наркокартелите в Карибския басейн и възможността за сваляне на режима на Мадуро, включително чрез военна сила.

Да се предостави на Мадуро и неговите доверени лица безопасно преминаване в друга страна, е една от идеите, които обмислят сътрудниците на президента Доналд Тръмп - при положение че успеят да свалят силовия лидер, твърди Туси в материала си. Тя цитира неназован американски служител и други двама души, запознати с дискусиите.

Има план за арест на Мадуро и съдебен процес в САЩ

Друга идея е Мадуро да бъде арестуван и съден в САЩ, казва отделен източник. В крайна сметка текущата военна операция на Тръмп в Карибския регион официално не е свързана с промяна на режима във Венецуела. Администрацията твърди, че се бори с терористични наркокартели в региона, а Мадуро вече е подведен под съдебна отговорност в Щатите по обвинения за наркотрафик, които той отрича.

Някои сътрудници на Тръмп се надяват, че само заплахите за военни действия от страна на САЩ ще предизвикат хаос в режима на Мадуро и ще го накарат да загуби властта си.

Екипът на Тръмп не е известен с дългосрочното си мислене, така че е забележително, че помощниците му изобщо обмислят сценарии за периода след Мадуро, твърди кореспондентът на Politico. Това е знак, че Тръмп не възнамерява да се откаже от кампанията си в региона, както показва и разполагането на огромен самолетоносач там.

Сътрудниците на Тръмп обсъждат кои санкции да отменят срещу Венецуела и кога да го направят - става въпрос за период на управление след Николас Мадуро. Някои обмислят ролята, която Световната банка и Международният валутен фонд биха могли да играят в подпомагането на страната да възстанови опустошената си икономика. Очевидно е, че и начинът, по който да се използва петролното богатство на Венецуела, ще играе роля.

Дори се обсъжда насърчаването на частни охранителни фирми, вероятно от други страни, да предложат първоначална защита на лидерите, които ще наследят Мадуро – ако те са приятелски настроени към Вашингтон, разбира се, казват два източника на изданието.

Засега разговорите в администрацията на Тръмп не са солидни или добре координирани. В редица институции все пак темата е на дневен ред - в Държавния департамент, Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Белия дом и др.

Снимка: Getty Images/Guliver

Венецуелската опозиция уверява, че има планове за действие, САЩ обаче не ги зачитат

Венецуелската опозиция заяви, че има свои планове за действията, които да предприеме в часовете и дните след евентуалното падане на режима. Сътрудниците на Тръмп са в контакт с опозиционните лидери, сред които главната фигура е носителката на Нобелова награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо. Само че администрацията на републиканеца не включва опозицията по никакъв сериозен начин в текущото си планиране, твърдят източници. Републиканецът и хората му засега имат само концепция, не и всеобхватен план.

Не изключвам възможността някой в Пентагона или ЦРУ да има сложен, но таен план, скрит някъде в някое чекмедже, допълва Нахал Туси.

Потенциален хаос във Венецуела: САЩ се бавят с решения

Някои бивши американски служители и други, които изучават Венецуела, се притесняват, че администрацията на САЩ изостава в планирането за периода след Мадуро, че различните американски ведомства и агенции не комуникират помежду си и че не са консултирани достатъчно държавни служители с опит.

В края на краищата, възможно е Мадуро да падне и да бъде заменен от някой по-антиамерикански настроен или по-корумпиран лидер – дори от някой от неговите помощници, който може да се обърне срещу него. Картелите, други престъпни банди и въоръжени военни части в страната също могат да причинят хаос.

„Ако има вакуум на властта и никой не упражнява власт над страната, трафикът на наркотици и корупцията могат само да се влошат, което ще подкопае сериозно целите на президента Тръмп в борбата с наркотиците и ще застраши живота на още повече американци“, заяви Кари Филипети, бивша служителка на Държавния департамент, която се занимаваше с Венецуела по време на първия мандат на Тръмп, цитирана от Politico.

САЩ увеличават военното присъствие в Латинска Америка

Междувременно Съединените щати възнамеряват да увеличат военното си присъствие в латиноамериканските страни, съобщава The Washington Post. В рамките на операцията срещу наркокартелите САЩ планират да създадат въздушна база в Еквадор, да разширят ротацията на войските си в Панама и да активират отново военноморска база в Пуерто Рико.

Също така Съединените щати ще обявят "Картел де лос Солес" за терористична организация. Това е неформална венецуелска престъпна организация, за която се предполага, че се ръководи от високопоставени членове на въоръжените сили, които са замесени в международна търговия с наркотици. Според журналиста и автор Хектор Ландаета феноменът е стартирал, когато колумбийски наркотици са започнали да влизат във Венецуела от корумпирани гранични постове и „гниенето се е разпространило нагоре по йерархията“.

Статутът на чуждестранна терористична организация позволява по-активни мерки от САЩ, включително използването на военна сила.

