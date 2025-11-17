Спорт:

Евакуация в Румъния: Дрон от войната в Украйна запали кораб с опасен товар в река Дунав (ВИДЕО)

17 ноември 2025, 13:11 часа 297 прочитания 0 коментара
Евакуация в Румъния: Дрон от войната в Украйна запали кораб с опасен товар в река Дунав (ВИДЕО)

Петнадесет души от румънския град Плауру в окръг Тулча са евакуирани след като кораб се запали в река Дунав в района на Исмаил. Пожарът е възникнал след атака с дрон, като властите са предприели превантивни мерки, тъй като корабът е натоварен с пропан-бутан, съобщи най-старата румънска информационна агенция „Аджерпрес“. Евакуираните хора ще бъдат транспортирани до местността Чаталкьой, в пространства, предоставени от местните власти.

„Предвид близостта до румънска територия и естеството на товара, властите са извършили първа оценка на ситуацията. Вземайки предвид този аспект и възможните последици, местните власти, в координация със структурите на Министерството на вътрешните работи, имащи роля в управлението на подобни извънредни ситуации, са решили превантивно да евакуират хора и животни наблизо, като тази мярка се запазва, докато не бъде елиминиран всеки риск за населението“, обяви в понеделник Инспекторатът за извънредни ситуации Delta.

Руските дронове и Румъния

Това не е първият път, в който крайдунавското населено място е засегнато от руски дрон. Припомнмяме, че фрагменти от безпилотни летателни апарати се откриват редовно заради руските атаки по пристанищната инфраструктура на река Дунав.

В нощта на 10 срещу 11 ноември Румъния постави своите системи за противовъздушна отбрана в състояние на готовност поради масивна руска атака с дронове срещу украински пристанища по поречието на Дунав, съобщи Министерството на отбраната на северната ни съседка. Информацията гласи, че радарните системи са засекли движението на група дронове в зона, граничеща с румънското въздушно пространство. Това е довело до активирането на ПВО системите. ОЩЕ: Румъния е активирала ПВО при руска атака край Дунав, търси паднал дрон (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния евакуация дронове река Дунав война Украйна
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес