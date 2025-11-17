Евакуация в Румъния: Дрон от войната в Украйна запали кораб с опасен товар в река Дунав (ВИДЕО)

Петнадесет души от румънския град Плауру в окръг Тулча са евакуирани след като кораб се запали в река Дунав в района на Исмаил. Пожарът е възникнал след атака с дрон, като властите са предприели превантивни мерки, тъй като корабът е натоварен с пропан-бутан, съобщи най-старата румънска информационна агенция „Аджерпрес“. Евакуираните хора ще бъдат транспортирани до местността Чаталкьой, в пространства, предоставени от местните власти.

„Предвид близостта до румънска територия и естеството на товара, властите са извършили първа оценка на ситуацията. Вземайки предвид този аспект и възможните последици, местните власти, в координация със структурите на Министерството на вътрешните работи, имащи роля в управлението на подобни извънредни ситуации, са решили превантивно да евакуират хора и животни наблизо, като тази мярка се запазва, докато не бъде елиминиран всеки риск за населението“, обяви в понеделник Инспекторатът за извънредни ситуации Delta.

Руските дронове и Румъния

Това не е първият път, в който крайдунавското населено място е засегнато от руски дрон. Припомнмяме, че фрагменти от безпилотни летателни апарати се откриват редовно заради руските атаки по пристанищната инфраструктура на река Дунав.

В нощта на 10 срещу 11 ноември Румъния постави своите системи за противовъздушна отбрана в състояние на готовност поради масивна руска атака с дронове срещу украински пристанища по поречието на Дунав, съобщи Министерството на отбраната на северната ни съседка. Информацията гласи, че радарните системи са засекли движението на група дронове в зона, граничеща с румънското въздушно пространство. Това е довело до активирането на ПВО системите. ОЩЕ: Румъния е активирала ПВО при руска атака край Дунав, търси паднал дрон (ВИДЕО)