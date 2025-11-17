Спорт:

Румъния затвори стоматологичния кабинет, в който почина двегодишно дете

17 ноември 2025, 13:26 часа 215 прочитания 0 коментара
Румъния затвори стоматологичния кабинет, в който почина двегодишно дете

След като двегодишното момиченце почина в стоматологичен кабинет в Румъния - властите преустановиха медицинската дейност в клиниката и наложиха канкции за нарушения в размер на 100 000 леи, което е около 39 000 лева или 19 000 евро, става ясно от публикация на най-старата румънска информационна агенция„Аджерпрес“. Държавната санитарна инспекция (ДСИ) е завършила доклада от проверката, извършена по случая със стоматологичната клиника, където се случи трагедията с момиченцето. Докладът от проверката на ДСИ е представен на прокуратурата към Висшия касационен съд за анализ и по-нататъшни правни действия“, информира румънското министерството на здравеопазването. 

Инцидентът с момиченцето

„Предвид текущото наказателно разследване, институцията не може да предостави допълнителна информация към този момент. Задълженията на Министерството на здравеопазването приключват с предаването на документацията на компетентните органи“, казва цитираният източник.  

Припомняме, че на 13 ноември двегодишно момиченце почина в стоматологичен кабинет в столицата Букурещ. Детето получило внезапен кардиореспираторен арест по време на процедура и лекарите, въпреки няколкоминутните усилия, не успели да я реанимират.

Полицията е започнала разследване, за да установи всички обстоятелства, довели до трагичния край.

Бащата на починалото момиче разказа, че детето е трябвало да се подложи на две интервенции заради кариес, но резултатите показват шест пъти повишени чернодробни ензими. Момичето е пристигнало в клиниката с майка си и според информация от разследването е било частично упоено, за да може да се извърши процедурата. ОЩЕ: Двегодишно момиче почина в стоматологичен кабинет

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния Букурещ стоматолог починало дете
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес