Румъния затвори стоматологичния кабинет, в който почина двегодишно дете

След като двегодишното момиченце почина в стоматологичен кабинет в Румъния - властите преустановиха медицинската дейност в клиниката и наложиха канкции за нарушения в размер на 100 000 леи, което е около 39 000 лева или 19 000 евро, става ясно от публикация на най-старата румънска информационна агенция„Аджерпрес“. Държавната санитарна инспекция (ДСИ) е завършила доклада от проверката, извършена по случая със стоматологичната клиника, където се случи трагедията с момиченцето. Докладът от проверката на ДСИ е представен на прокуратурата към Висшия касационен съд за анализ и по-нататъшни правни действия“, информира румънското министерството на здравеопазването.

Инцидентът с момиченцето

„Предвид текущото наказателно разследване, институцията не може да предостави допълнителна информация към този момент. Задълженията на Министерството на здравеопазването приключват с предаването на документацията на компетентните органи“, казва цитираният източник.

Припомняме, че на 13 ноември двегодишно момиченце почина в стоматологичен кабинет в столицата Букурещ. Детето получило внезапен кардиореспираторен арест по време на процедура и лекарите, въпреки няколкоминутните усилия, не успели да я реанимират.

Полицията е започнала разследване, за да установи всички обстоятелства, довели до трагичния край.

Бащата на починалото момиче разказа, че детето е трябвало да се подложи на две интервенции заради кариес, но резултатите показват шест пъти повишени чернодробни ензими. Момичето е пристигнало в клиниката с майка си и според информация от разследването е било частично упоено, за да може да се извърши процедурата. ОЩЕ: Двегодишно момиче почина в стоматологичен кабинет