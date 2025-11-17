Този път заради мечка: Денонощни патрули в Карлово

Мечка вдигна на крак град Карлово, от петък там има денонощни патрули. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) информира на страницата си в интернет, че след постъпилите сигнали за забелязана мечка в град Карлово ведомството е в постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) „Карлово“ и Регионална дирекция по горите – Пловдив.

По разпореждане на МЗХ са осигурени денонощни патрули. От миналия петък екипи на ДГС „Карлово“ извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите. До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката.

МЗХ напомня на гражданите да не оставят храни на открити места, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.

В случай че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място. До момента животното не е нанесло щети.

При евентуални доказани набези на територията на населено място и при невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти.

