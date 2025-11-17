Как Джейн Сиймур срещна любовта на 70 години: След 4 брака тайната е разкрита

Джейн Сеймур казва, че се чувства "невероятно благословена", че е намерила любовта отново на 70-годишна възраст. 74-годишната актриса се среща с музиканта и лекар в спешно отделение Джон Замбети от повече от две години. В скорошно интервю за списание "Hello!" Сеймур каза: "Честно казано, никога не съм мислила, че ще намеря наистина сериозна, здрава, прекрасна и любяща връзка на този етап от живота си. Но се чувствам невероятно благословена, че я имам", добави тя и заяви: "70-те са новите 50-те."

Звездата от "Д-р Куин Лечителката", която е била омъжена и разведена четири пъти, сподели пред списанието, че вярва, че е срещнала 76-годишния Замбети "точно в подходящия момент". "Имаш живот. Много животи. И деца, и внуци, и кариера, и възходи и падения. Знаеш какво искаш", каза тя за този етап от живота си. "Смятам, че и двамата сме много щастливи, че се намерихме в този момент, защото по-рано това никога не би се получило", продължи тя и обясни: "Той имаше различен живот – неговият свят беше медицината и турнетата, а моят – да пътувам по света и да снимам филми. Мисля, че се срещнахме точно в подходящия момент."

Сеймур по-рано разказа пред "PEOPLE", че тя и Замбети са били запознати от децата си, след като се срещнали на концерт на Shwayze и разбрали, че синовете им се познават. Актрисата има шест деца, включително доведени. Замбети, който преди това е бил женен в продължение на 43 години, има две деца.

Благодарение на децата

"Децата ни ни събраха", разказа Сеймур пред списанието. "Те са тези, които чуха, че той ме е видял, и попитаха дали съм свободна." Миналия месец двойката отпразнува "25-годишния си юбилей", който Сеймур бързо поясни, че всъщност е 25 месеца заедно. "Решихме така, защото се срещнахме на 70 години. Вероятно е по-безопасно да празнуваме всеки месец", обясни тя. "Така че всеки месец, на четвърто число, той ми изпраща рози, където и да съм, каквото и да се случва. Просто сме толкова благодарни за всяка минута, която прекарваме заедно".

Сеймур също така сподели пред изданието, че тя и Замбети са "много различни", но споделят силна връзка в "живота си, като се подкрепяме взаимно в това, което можем да правим сега". За звездата от "Сватбени крадци" това означава да гледа как гаджето ѝ изнася концерти и дори да прави "малко беквокали" в музиката му.

Замбети, от своя страна, обича да прекарва време на снимачната площадка със Сеймур, разказа тя пред "Hello!". И той също се е включил, като се е появил "на заден план в няколко епизода" от сериала ѝ "Хари Уайлд".

Що се отнася до бъдещето ѝ със Замбети, Сеймур сподели пред "PEOPLE" миналата година, че бракът не е в плановете ѝ. "Всичко, което знам, е, че в момента съм много щастлива", каза тя в интервю за корицата на списанието през май 2024 г. "По-щастлива съм, отколкото си спомням да съм била някога. Семейството ми е щастливо, всички са щастливи и не искам да развалям това щастие. Затова в момента съм на много добро място."

Сеймур отбеляза, че това, което търси в една връзка, се е променило с времето. "Когато си по-млад, търсиш страстна романтика, после търсиш възможен баща на детето си, а след това вероятно си разведен, така че сега търсиш друг или такъв, който може да понесе първите две деца", обясни тя. "И тогава решаваш: "Ще имаме още деца." Мисля, че вече съм излязла от тази фаза."