4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 20 - 26 октомври 2025

Седмицата носи свежа енергия, вдъхновена от Новолунието във Везни и навлизането на Слънцето в Скорпион. Това е време на нови начала, вътрешни прозрения и възможности за растеж – особено за четири зодии, които ще почувстват движението на планетите по-интензивно.

Представителите на тези зодиакални знаци ще имат своите звездни моменти, но и уроци, които да ги приземят. За едни това ще е седмица на любов и емоции, за други – на фокус, дисциплина и осъзнаване. Важно е да останете свързани със себе си и да не бързате – съдбата има свой ритъм.

Близнаци

За вас, Близнаци, романтиката ще бъде голяма част от енергията на седмицата, тъй като Новолунието във Везни внася искра на вълнение във вашите взаимоотношения. По това време може да се влюбите или да бъдете пленени от прекрасни спомени от минала връзка. Бъдете реалисти и не романизирайте минали преживявания. Вместо това, бъдете честни.

Необвързаните хора не трябва да бързат с романтиката, особено с Меркурий в сянка. Тези, които са във връзки, ще се възползват от това да прекарват време с партньорите си и да се занимават със забавни дейности заедно по време на Новолунието.

След като Слънцето влезе в Скорпион в средата на седмицата, съсредоточете се върху работата с другите, тъй като това ще изгради доверие във вашите партньорства. Максимизирайте времето си, като се погрижите за списъка си със задачи, когато Луната е в Стрелец.

Везни

Новолунието във вашия знак ще ви представи нови възможности и нови начала, скъпи Везни. Това е и окуражаващ период, който ще ви запознае с вашата смела страна.

Сезонът на Скорпиона започва тази седмица, което улеснява поставянето на практични цели и усърдната работа за тяхното постигане. Съсредоточете се върху усилената работа и не харчете безразсъдно. Не се страхувайте да поискате помощ, когато имате нужда от нея.

След като Луната е в Стрелец, ще започне период на успокоение, който ще ви помогне да споделяте преживявания с приятели или да празнувате триумфите си с колеги. Светлината, която излъчвате тази седмица, ще служи като ориентир за тези, с които се свързвате.

Продължавайте да блестите, дори когато си мислите, че не сте достатъчно силни. Този период на Скорпион ще ви помогне да откриете своята броня.

Скорпион

Пригответе се за забавление, след като Слънцето е навлязло във вашия знак, Скорпион. Но първо, романтичната Венера, управлявана от Новолуние във Везни, ще ви осигури подкрепа и препитание там, където имате нужда от нея.

Този транзит ще ви помогне да видите по-светлата страна на нещата и да затворите глави, които са блокирали пътя ви. Това е период на размисъл и научаване как да се справите със себе си, преди Слънцето официално да влезе във вашия знак.

Когато Луната е във вашия знак, ще получите зелена светлина да поемете инициативата. Марс вече е във вашия знак, едновременно ви мотивира и ви кара да се държите импулсивно. Вземете поуките от Новолунието и забавете темпото, ако усетите, че напрежението нараства.

За щастие, Меркурий също е във вашия знак, помагайки ви да измислите страхотни идеи, които ще ви помогнат да работите ефективно. Съсредоточете се върху изпълнението на задачите и не бързайте, когато го правите.

Стрелец

Въпреки че може би засаждате семена в кариерния си сектор, това Новолуние ще бъде свързано с това да заемете мястото си в светлината на прожекторите. Светлините на прожекторите обаче може да донесат известна драма.

Съсредоточете се върху пътуването си и избягвайте клюките сега, когато Слънцето навлиза в Скорпион. Тайни биха могли да излязат наяве, главно с Меркурий, готов да стане ретрограден през следващите няколко седмици.

Урокът за тази седмица е да се съсредоточите върху дипломацията и възстановяването на отношенията си с другите. Когато Луната е във вашия знак, отделете време да се поглезите, особено с цялата интензивна енергия, която набира тази седмица.

Приоритизирайте това, което трябва да се направи, и не поемайте повече, отколкото можете да се справите. Сезонът на Скорпиона иска да развиете уменията си и да се почувствате по-удобно да работите самостоятелно.

