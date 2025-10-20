2 села в Украйна са в списъка на най-добрите за туризъм 2025 г. България няма нито едно

UN Tourism, специализираната агенция на ООН за насърчаване на туризма и защита на културното и природно наследство, обяви списъка си с най-добрите туристически селски дестинации за изтичащата вече 2025 г. В него са включени 52 села от всички региони по света - Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Близкия изток, като те са избрани сред подадени над 270 заявления от 65 държави членки на ООН. Списъкът бе публикуван на сайта на организацията, която преди да се ребрандира покрай новата си стратегия през януари 2024 г. бе позната като UNWTO.

Това е пето издание на инициативата "Най-добро туристическо село" (Best Tourism Villages), която стартира през 2021 г.

В класацията се вземат предвид девет критерия за оценка, включително икономическа, социална и екологична устойчивост, опазване на културните и природните ресурси, качество на управлението на туризма, инфраструктура и безопасност.

Освен 52-те класирани села, други 20 села попадат в Програмата за надграждане (Upgrade Programme), тъй като показват висок потенциал за развитие на устойчив туризъм, макар все още да не са заслужили мястото си в основния списък. Така всичките 72 села се присъединяват към Мрежата на най-добрите туристически села, чийто брой се увеличава с всяка година. До момента за петте години откакто е в ход инициативата техният общ брой е достигнал 319 села по целия свят.

Победителите за тази година бяха обявени на 17 октомври по време на специална церемония в Худжоу, Китай.

Прави впечатление, че въпреки бушуващата вече три години и половина война в Украйна две украински села – Колочава и Синевирска поляна - са получили своето място в списъка. И двете се намират в Закарпатската област в западната част на страната, граничеща с Унгария, където отзвукът от бойните действия е значително по-слаб. Двете села, които са близко разположени едно до друго, се намират в пределите на Национален природен парк "Синевир" и отговарят на всички условия.

Снимка: Wikipedia

Как се представя България

От началото на инициативата една българска дестинация - Копривщица – е била включена в Програмата за надграждане, но не е попаднала сред основния списък на "Best Tourism Villages". Това става в първото издание на инициативата през 2021 година, когато участие вземат 44 села и селски дестинации от 32 държави.

