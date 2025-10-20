Тайна среща на китайските комунисти: В период на съмнение Китай планира нов план

Китайската комунистическа партия трябва да вземе решение тази седмица относно новия си план, който ще служи като рамка за икономиката между 2026 и 2030 г., съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde. Популярен хотел в западната част на Пекин отново е място за закрита среща на 372-мата пълноправни и заместник-членове на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП). Срещата започва днес и ще продължи до четвъртък, 23 октомври.

Бъдещето на втората по големина икономика в света

От нейното заключение ще излезе само комюнике. Зад формалността на Четвъртия пленум (на Двадесетия конгрес) е заложено бъдещето на втората по големина икономика в света. Въпреки модернизацията си, Китай остава планова икономика „отгоре надолу“, с приоритетни сектори, определени от Пекин, цели за изграждане на железопътни линии и повишаване на жизнения стандарт на гражданите. Този път партията трябва да вземе решение за петнадесетия петгодишен план, който ще служи като рамка за китайската икономика и политики от началото на 2026 г. до края на 2030 г.

В продължение на поне две години органите на ККП, министерствата и провинциите работят по тази важна пътна карта. Четвъртият пленум ще утвърди документа, който също беше одобрен през март от парламента на партията, без никакво напрежение. Той отразява приоритетите на ръководството, по-специално тези на много влиятелния президент Си Дзинпин, и след това се прилага стриктно на всички нива.