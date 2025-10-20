Войната в Украйна:

Eвропейската прокуратура с подробности за акцията в Община Пловдив

20 октомври 2025, 18:08 часа 437 прочитания 0 коментара
Представителството на Европейската прокуратура в София съобщи, че са извършени обиски в община Пловдив и в частно дружество, заподозряно в измами при обществени поръчки, финансирани по европейски проекти за подобряване на градските зелени и обществени площи.

Разследването е проведено съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" по подозрения за злоупотреби и измами с проект на стойност 1 532 173 евро (около 2,99 млн. лева). От тази сума 59% са били съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Средствата са предназначени за обновяване на зелени площи и обществени пространства в Пловдив. Още: Мъж и 4-годишно дете са ударени от кола на пешеходна пътека в Пловдив

Според информацията, управителят и законният представител на фирмата-изпълнител са заподозрени, че са подали фалшифицирани документи с завишени количества и цени. В разследването фигурират и бивши общински служители, заподозрени в злоупотреба с власт в периода 2022–2023 г.

Блокада на общината

В понеделник сутринта жандармерия блокира сградата на община Пловдив. По информация на БНТ, Европейската прокуратура и МВР проверяват договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота".

Договорът е бил подписан по времето на предишния кмет на Пловдив. Обиските в момента се извършват в две дирекции – "Обществени поръчки" и "Екология". Още: Голям пожар в жилищен блок в Пловдив, от общината са в готовност да подкрепят пострадалите (СНИМКИ)

Служителите, които са отговаряли за тези проекти, са били освободени от длъжност още през първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров (ГЕРБ).

