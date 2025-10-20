Защо Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди искането си за незабавно примирие в Украйна. За да се сложи край на боевете, фронтовата линия трябва да бъде замразена, което включва и последващо разделяне на Донбас, смята той. "Нека всичко остане така, както е в момента. Мисля, че 78% от региона вече са превзети от Русия. Всичко останало е много трудно за договаряне", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One и призова двете страни "да прекратят военните действия, да спрат да убиват хора и да се приберат у дома".

"Ако иска, Путин ще те унищожи"

Това изказване на Тръмп представлява поредна промяна на неговата позиция относно войната в Украйна. През последните седмици американският президент прояви нарастващо нетърпение спрямо Путин и се показа отворен за по-значима подкрепа за Украйна. В края на септември той дори увери, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия. Става въпрос за около 20 процента от територията на Украйна, припомня в тази връзка германската обществена медия АРД.

Сега обаче Тръмп говори за частично преотстъпване на Донбас на руснаците. Според вътрешни източници на агенция Ройтерс важна роля за тази променена позиция е изиграл телефонният му разговор миналия четвъртък с Путин. В него руският президент е предложил Украйна да отстъпи Донецк и Луганск, съобщава на свой ред и "Вашингтон пост".

Именно това са предложили американските представители в петък на срещата със Зеленски в Белия дом. Тогава Тръмп отказа на Зеленски крилати ракети "Томахоук", каквито очаквания самият той беше създал преди това. Затова пък е предупредил Зеленски, че ако Путин реши, щял да го унищожи. Зеленски трябвало да приеме сделката или да се примири с поражението. "Ако Путин иска, ще те унищожи", е казал буквално Тръмп, пише германският "Тагесшпигел", цитирайки "Файненшъл таймс", който се позовава на неназован европейски служител. Освен това Тръмп е използвал руската лексика за войната в Украйна, наричайки руската инвазия "специална операция", допълва изданието.

"Файненшъл таймс" е научил освен това, че на срещата в Белия дом Тръмп не само е атакувал словесно Зеленски, но и буквално е размахвал карти на бойното поле с думите, че вече не можел да гледа такива карти.

Значението на Донбас

Преди 2014 г. индустриалният регион Донбас имаше около 6,5 милиона жители и беше сърцето на украинската тежка промишленост. Но още тогава много от мините и фабриките вече бяха остарели.

Един отказ от Донецк и Луганск, за каквото се говори сега, би означавал, че Русия ще получи без бой територии, които така и не успя да завладее с военни средства. Освен това Киев би загубил добре укрепения си защитен пояс в тази част от Донбас, която все още е под украински контрол.

След разговора с Тръмп в Белия дом, който Киев определи като голямо разочарование, Зеленски настоятелно призова съюзниците на Украйна да не водят политика на умиротворяване спрямо Русия. "Украйна никога няма да възнагради терористи за техните престъпления и разчитаме на нашите партньори да подкрепят тази позиция", написа в неделя Зеленски в Телеграм.

Според украинския президент вече е време за нова среща на така наречената коалиция на желаещите - формат, в който участват основно европейски поддръжници на Украйна. Зеленски обоснова искането си с необходимостта от "решителни стъпки" спрямо Русия.

