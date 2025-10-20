20 служители на ООН са в плен на хутите

Двадесет служители на Организацията на обединените нации (ООН) бяха задържани в Сана от хутите след нападение от йеменски бунтовници срещу сграда, където живеят служители на международната организация в столицата на разкъсвания от война Йемен, съобщи уважаваният френски всекидневник Le Monde. „Петима национални служители и 15 международни служители са задържани в комплекса на ООН“, каза пред Agence France-Presse (AFP) Жан Алам, говорител на постоянния координатор на ООН в Йемен. Сред задържаните е представителят на УНИЦЕФ в Йемен, британският гражданин Питър Хокинс, съобщи служител на ООН, пожелал анонимност.

Тази информация беше потвърдена пред AFP от двама източници от службите за сигурност на хутите. В събота Алам заяви пред AFP, че силите на хутите са влезли „без разрешение“.

Не се случва за първи път

Това не е първият случай, в който бунтовниците са щурмували офиси на ООН в Сана. Това се случи и на 31 август, като тогава бяха задържани около десет служители, според ООН.

Междувременно десетки служители на ООН бяха арестувани през последните месеци в райони, контролирани от йеменски бунтовници, подкрепяни от Иран.

Наскоро в телевизионно обръщение лидерът на бунтовниците Абделмалек Ал-Хути заяви, че неговите сили са разбили „една от най-опасните шпионски клетки “, която според него е била „свързана с хуманитарни организации като Световната продоволствена програма и УНИЦЕФ".

Обвиненията бяха описани в събота като „опасни и неприемливи“ от говорителя на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик, който заяви, че те „сериозно застрашават безопасността на персонала на ООН и хуманитарните работници и компрометират жизненоважни операции по оказване на помощ“.

Повече от десетилетие гражданска война е тласнала Йемен, една от най-бедните страни на Арабския полуостров, в една от най-тежките хуманитарни кризи в света, според ООН.