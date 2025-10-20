Емблематичен тим от Висшата лига залага на трети треньор в опит да спаси сезона си

Един от емблематичните английски клубове е на път да разреши проблемите си с познато име на Острова. Нотингам Форест е близо до назначаването на Шон Дайш за трети старши треньор от началото на сезона. Бившият мениджър на Евертън е основен фаворит да замени Анге Постекоглу, който беше уволнен след 40 дни начело на отбора. Той пък наследи поста от Нуно Еспирито Санто, който беше освободен от поста след три изиграни мача от настоящата кампания.

Нотингам Форест ще върне Шон Дайш край тъчлинията

Дайш е без работа, откакто бе уволнен от Евертън през януари, където бе начело в продължение на две години. Неговата наличност и липсата на компенсация улесняват осъществяването на сделката. От Форест желаят Дайш да застане начело на отбора за гостуването на Порто в четвъртък в Лига Европа. 54-годишният Дайш е юноша на Форест, но никога не е имал участие в първия отбор на клуба. Той живее в района от дълго време и редовно посещава мачове. В кариерата си Дайш е водил още Уотфорд (2011/2012) и Евертън (между 2023-а и 2025-а), като мачовете му в елита са 335 на брой.

Гъцкият собственик на клуба Евангелос Маринакис искаше да се събере отново с Марко Силва, с когото е работил в Олимпиакос, но нежеланието на Силва да напусне Фулъм през сезона и освобождаващата му клауза от 13 млн. паунда затрудниха преместването. Бившият старши треньор на Манчестър Сити Роберто Манчини също беше разглеждан и с него разговаряха от Форест, но Дайш се оказа в центъра на вниманието.

Във Форест приемат, че са в битка за изпадане. Те се намират на 18-о място с пет точки от осем мача, след като загубиха с 3:0 от Челси в събота в последния мач на Постекоглу. Дайш има репутацията на човек, който измъква отборите от проблемите и ще трябва да възстанови защитата, която работеше толкова добре при Нуно Еспирито Санто, уволнен през септември.