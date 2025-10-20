Още един съд обяви Сарафов за нелегитимен главен прокурор

Състав на Софийския апелативен съд (САС) постанови, че Борислав Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на наказателни дела. Това става ясно от определение на съда от 6 октомври, съобщи сайтът Bird.bg. Преди три седмици Върховният касационен съд (ВКС) излезе със сходно становище. Реакцията на Сарафов тогава беше да нарече решенията на върховните магистрати „информационна бележка“.

Определението на САС е подписано от съдиите Мария Митева, Петър Гунчев и Татяна Грозданова. Делото, по което е постановено, е свързано с обвинение за заплаха, образувано от прокуратурата в Лом. Обвиняем е мъж, за когото се твърди, че е отправил закани към местен кмет с думите: „Ще видиш какво ще се случи с теб оттук натам“ и „Ще видиш там като ходиш по Дунава за риба какво ще стане с тебе“. Още: Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

Обвиняемият е оправдан както на първа, така и на втора инстанция от Окръжния съд в Монтана. В решението на втората инстанция се подчертава, че липсват доказателства за вина, а заплахите не са били потвърдени дори от очевидец на инцидента. Така делото приключва окончателно на 15 юли.

В края на август обаче е постъпило искане за възобновяване на процеса. Не са известни мотивите зад това искане.

САС не обсъжда по същество дали делото може да бъде преразгледано. Вместо това тримата съдии приемат, че Сарафов няма законови правомощия да подава подобни искания, тъй като неговият мандат като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл на 21 юли.

Как се стигна дотук?

Решението на съда се основава на законовите промени, влезли в сила на 21 януари по инициатива на "Продължаваме промяната - Демократична България". Те предвиждат, че изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор не може да остане на поста повече от шест месеца. Още: Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор: Говори съдия Атанаска Дишева (ВИДЕО)

След изтичане на шестте месеца обаче Висшият съдебен съвет направи собствено тълкуване на закона и стигна до извода, че поправките не важат за заварени случаи. Така Сарафов остана на поста си. Припомняме, че той беше назначен за временно изпълняващ функциите на главен прокурор през лятото на 2023 г., след освобождаването на Иван Гешев.