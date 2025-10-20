Новата звезда на българския тенис научи първия си съперник за Финалите на ITF

Българинът Александър Василев е водач в група "А" на Финалите на ITF между осемте най-добри в света при юношите до 18 години за сезона. Надпреварата ще се проведе от 22 до 26 октомври в Чънду (Китай), а всеки един двубой на Василев ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 3. Българинът е втори в световната ранглиста след сънародника си и шампион от Откритите първентва на Великобритания и САЩ Иван Иванов, но е поставен под номер 1 на надпреварата в Чънду заради отказа на Иванов да вземе участие.

Василев започва участието си срещу румънец

В групата на Василев попаднаха Якопо Вазами (Италия), Яник Александреску (Румъния) и шампионът на двойки от "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" - Оскари Палданиус (Финландия). Българинът ще започне участието си на турнира с мач срещу Александреску.

Водач в група "Б" е Андрес Сантамарта Ройг (Испания), трети в света и поставен под номер 2 в турнира, а негови съперници ще бъдат финалистът на "Ролан Гарос" Макс Шьонхаус (Германия), вицешампионът от Откритото прървентво на Австралия Бенджамин Уилуърт (САЩ) и Джак Кенеди (САЩ). Първите двама от всяка група ще се класират за 1/2-финалите, а победителите в тях ще спорят за титлата.

Шампионът на ITF Junior Finals 2025 ще спечели 1000 точки за световната ранглиста - толкова, колкото се присъждат и при титла в юношески турнир от Големия шлем. Участниците ще получат и грантове за пътуване, които ще подпомогнат прехода им към професионалния тенис. През 2025 година ще бъде разпределена рекордна сума от 220 000 долара, като шампионите ще получат до 23 000 долара. Финансовото подпомагане ще бъде разпределено и между останалите състезатели до осмо място.

През този сезон 18-годишният Василев стана вицешампион поединично при юношите на Откритото първенство на САЩ, стигна до 1/2-финалите на сингъл и до 1/4-финалите на двойки на "Уимбълдън", игра четвъртфинал поединично на "Ролан Гарос" и осминафинал на Откритото първенство на Австралия. Той също така има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и във Вийена (Испания), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). Александър Василев е третият българин, който ще играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година. / БТА

