Юрген Клоп намекна за сензационно завръщане в Ливърпул на фона на кризата на "Анфийлд"

През лятото на 2024 година Юрген Клоп приключи деветгодишния си мандат като мениджър на "Анфийлд". За този период той беше превърнал Ливърпул във вечен претендент за най-големите вътрешни и континентални отличия, а юздите бяха предадени на Арне Слот. 58-годишният специалист посочи умората като една от основните причини да се оттегли от професията и заяви, че повече не иска да се връща край тъчлинията.

Клоп остави вратата на "Анфийлд" отворена за завръщане

Той прекара повече от година в презареждане на батериите, като намери удовлетворение в позицията си на глобален ръководител на футболния отдел на Ред Бул. Тази работа му позволява да прекарва повече време със семейството си, като в същото време продължава да е силно ангажиран с футболния бизнес. Той не планира скоро да приема ново предизвикателство. Клоп е категоричен, че не му липсва ежедневният стрес в живота на елитния тактик, а страстта му към играта е гарантирала, че всеки грам енергия е бил вложен в ролите му в Майнц, Борусия Дортмунд и Ливърпул.

Възможно е обаче отново да се увлече по треньорството. Клоп никога не би се съгласил да застане начело на друг отбор от Висшата лига, предвид силните му емоционални и професионални връзки с действащите шампиони на Англия, но признава, че едно зашеметяващо връщане към Мърсисайд не е напълно изключено. Клоп остави отворена вратата за втори мандат като шеф на Ливърпул, признавайки: "Възможно е". Той намекна, че в даден момент може да се стигне до сензационно завръщане на "Анфийлд", където в момента се намират в много трудна ситауция. Тимът е в серия от четири поредни загуби във всички турнири.

Запитан от подкаста Diary of CEO за това какво е бъдещето му, Клоп заяви: "Казах, че никога повече няма да бъда треньор на отбор в Англия, което означава, че ако това е Ливърпул, теоретично това е възможно. Все пак обичам това, което правя. Не ми липсва треньорската работа, аз и сега тренирам, но просто по различен начин. Не ми липсва да стоя под дъжда, два часа и половина, не ми липсва да ходя на пресконференции три пъти седмично, да имам 12 интервюта седмично. Не ми липсва да съм в съблекалнята, тренирал съм около 1080 мача, така че често съм бил в съблекалнята."

