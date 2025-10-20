Войната в Украйна:

Юрген Клоп намекна за сензационно завръщане в Ливърпул на фона на кризата на "Анфийлд"

20 октомври 2025, 17:58 часа 641 прочитания 0 коментара
През лятото на 2024 година Юрген Клоп приключи деветгодишния си мандат като мениджър на "Анфийлд". За този период той беше превърнал Ливърпул във вечен претендент за най-големите вътрешни и континентални отличия, а юздите бяха предадени на Арне Слот. 58-годишният специалист посочи умората като една от основните причини да се оттегли от професията и заяви, че повече не иска да се връща край тъчлинията.

Клоп остави вратата на "Анфийлд" отворена за завръщане

Той прекара повече от година в презареждане на батериите, като намери удовлетворение в позицията си на глобален ръководител на футболния отдел на Ред Бул. Тази работа му позволява да прекарва повече време със семейството си, като в същото време продължава да е силно ангажиран с футболния бизнес. Той не планира скоро да приема ново предизвикателство. Клоп е категоричен, че не му липсва ежедневният стрес в живота на елитния тактик, а страстта му към играта е гарантирала, че всеки грам енергия е бил вложен в ролите му в Майнц, Борусия Дортмунд и Ливърпул.

Юрген Клоп

Възможно е обаче отново да се увлече по треньорството. Клоп никога не би се съгласил да застане начело на друг отбор от Висшата лига, предвид силните му емоционални и професионални връзки с действащите шампиони на Англия, но признава, че едно зашеметяващо връщане към Мърсисайд не е напълно изключено. Клоп остави отворена вратата за втори мандат като шеф на Ливърпул, признавайки: "Възможно е". Той намекна, че в даден момент може да се стигне до сензационно завръщане на "Анфийлд", където в момента се намират в много трудна ситауция. Тимът е в серия от четири поредни загуби във всички турнири.

Запитан от подкаста Diary of CEO за това какво е бъдещето му, Клоп заяви: "Казах, че никога повече няма да бъда треньор на отбор в Англия, което означава, че ако това е Ливърпул, теоретично това е възможно. Все пак обичам това, което правя. Не ми липсва треньорската работа, аз и сега тренирам, но просто по различен начин. Не ми липсва да стоя под дъжда, два часа и половина, не ми липсва да ходя на пресконференции три пъти седмично, да имам 12 интервюта седмично. Не ми липсва да съм в съблекалнята, тренирал съм около 1080 мача, така че често съм бил в съблекалнята." 

