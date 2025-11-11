4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 10 - 16 ноември 2025

През седмицата от 10 до 16 ноември 2025 г. дълбоката любов най-накрая ще се появи на хоризонта на четири зодиакални знака. Юпитер ще започне своето ретроградно движение в Рак във вторник, 11 ноември, канейки ви да помислите за живота и бъдещето, които желаете, за да можете по-добре да се възползвате от шансовете да го създадете.

Близнаци

Ретроградният Меркурий често се смята за време на лош късмет. Макар че не е препоръчително да се жениш или да започваш нова връзка през този период, това не означава, че всички аспекти на любовта са изключени. Не са.

Ретроградният Меркурий ви кани да размислите, да оцените връзката си и да изберете различен резултат от този, който сте правили преди. Тъй като ретроградният Меркурий се съединява с Марс в Стрелец, ще ви бъде дадена способността да поправите грешките си и да направите положителни промени в романтичния си живот.

С Меркурий, който започва тази ретроградна фаза на 9 ноември, ще трябва да прекарате първите няколко дни в размисъл върху възникващите събития и да обмислите чувствата и желанията си. Това ще ви позволи да разберете какви действия да предприемете, когато планетата на комуникацията срещне Марс. Време е наистина да зададете нов курс във връзката си.

Рак

Бъдете автентични във всичко, което правите, Раци. Луната ще премине във Везни в събота, 15 ноември, което ще даде начало на време за духовно и романтично израстване. Използвайте тази лунна енергия, за да разберете какво означава да вземате автентични решения, а не такива, които изглеждат добре на хартия или с които другите са съгласни.

Любовният ви живот е бил разтърсен през последните години, особено след като Плутон направи последните си крачки през Козирог. Въпреки това, напоследък сте открили ново чувство за баланс и мир в живота си. Това означава, че най-накрая можете да се възползвате от създаването на божествена връзка и да обичате.

Ако сте необвързани, това е отличен момент за срещи с цел да проучите как сега подхождате към любовта. Съсредоточете се върху това, което е най-важно, дайте приоритет на автентичността и продължете да инвестирате в романтичния си живот.

Козирог

Тази ретроградна фаза ви предлага възможност да оцените връзката си, плановете си за бъдещето и как споделяте мечтите си. Юпитер също така разширява всичко, до което се докосне, така че това може да е момент да обсъдите планове за брак, преместване или изграждане на семейство.

Въпреки че ретроградните движения често носят предизвикателства, този ретрограден Юпитер все пак носи късмет в живота ви. Просто не забравяйте да създадете пространство за романтично развитие и никога не се отпускайте във връзката си.

С началото на ретроградното си движение на Юпитер на 11 ноември, той носи и енергията на ангелското число 11-11. Това ангелско число се свързва с нови начала, сродни души и близнаци, така че е важно да се справяте със ситуациите, когато възникнат, но също така да оставите място за неочакваното. Вие заслужавате любов, която наистина е предопределена да бъде.

Водолей

Понякога е нужно да се отпуснете, за да се задържите, Водолей. Това не означава, че трябва да се откажете от това, което е най-важно за вас, или че трябва да жертвате нуждите си. Въпреки това, може да се наложи да се освободите от старо негодувание, спор или дори от собствените си стени по време на Последната четвърт на Луната в Лъв в сряда, 12 ноември.

Помислете какво се е случило напоследък във връзката ви, разговорите, които сте водили, и къде сте се почувствали развълнувани. Връзката, в която сте сега, е много различна от тези в миналото ви, но има нещо, за което се държите и което всъщност не е от полза за вашето развитие. Освободете се и се отървете от това, от което вече не се нуждаете, за да видите накъде е предназначена тази връзка.

Не се вкопчвайте във всички причини, поради които дадена връзка няма да може да работи. Това е вашият шанс да подобрите любовния си живот и да се освободите от това, от което вече не се нуждаете.

