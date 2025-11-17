4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 17 - 23 ноември 2025

Дълбока любов ще сполети представителите на четири зодии през седмицата от 17 до 23 ноември 2025 г. Въпреки че преминавате през сезона на Скорпиона от края на октомври, той е на път да донесе някои неочаквани промени и интензивна вълна от енергия, която ще окаже дълбоко влияние върху вашите взаимоотношения.

Телец

Не се страхувайте да нарушавате правилата на любовта. Имате толкова дълбоки чувства в себе си, но не винаги си позволявате напълно да прегърнете собствената си сложност.

Копнежът за стабилност и постоянство в романтиката е само половината от вашата история. Другата половина е желанието ви любовта да промени живота ви напълно. Искате да споделите живота си с партньор, но искате това да бъде и божествена връзка на душите.

Докато усвоявахте уроците си през последните месеци, започнахте да виждате, че нарушаването на правилата понякога е единственият начин да постигнете желанията на сърцето си. Уверете се, че продължавате да почитате наученото, за да може тази седмица да бъде седмица на романтично удовлетворение.

Новолунието в Скорпион ще се появи в четвъртък, 20 ноември. Макар че това ще доведе до мощно ново начало, ще се наложи да нарушите и правилата на любовта. Тази лунна фаза ще ви помогне да видите нов начин да подходите към емоциите и връзките си и сте насърчени да прегърнете дивата си страна, за да го направите.

Нека тази седмица бъде изненадваща дори за вас. Време е да се откажете от правилата на любовта.

Рак

Трябва да се освободиш от миналото, скъпи Раци. Новолунието в Скорпион изгрява в четвъртък, 20 ноември. Тази енергия помага да се вдъхновите за ново начало във вашите споразумения, комуникация и планове за бъдещето.

Преди обаче да можете да се втурнете към ново начало, трябва да се освободите от миналото. През тази последна седмица от сезона на Скорпиона трябва да направите всичко необходимо, за да се отървете от миналото.

Новолунието въвежда съвсем нов цикъл във вашата връзка. Макар че това ще бъде особено въздействащо за дългосрочните връзки, то може да донесе и нова и смислена любов в живота ви. Енергията на Скорпиона е задължителна, което означава, че не става въпрос за случайни срещи, а за любов, която наистина може да промени живота ви.

Само не забравяйте, че Скорпионът има нужда да плува в дълбините, така че трябва да си позволите да изследвате чувствата си. Това е моментът да изследвате емоциите си и да решите отново да дадете шанс на любовта.

Везни

Любовта ти трябва да изгражда увереността ти, а не да я разкъсва. Няма грешка в пътуването, което предприе напоследък. Това дълбоко потапяне в изцелението на самочувствието ти позволи да разбереш каква любов наистина заслужаваш.

Виждали сте как саможертвата или поддържането на мира всъщност може да разруши вас и връзката ви. Макар и неудобно, сте започнали да бъдете по-настоятелни в любовта, като отстоявате себе си, поставяте здравословни граници и се фокусирате върху собствените си мечти.

Понякога това ви е карало да поставяте под въпрос чувствата си, защото не се чувствате привързани към партньора си по начина, по който сте се чувствали в миналото. И все пак, точно това е чувството да си в здрава връзка.

Сезонът на Стрелец започва в петък, 21 ноември, носейки ви тласък на увереност. Експериментирали сте с това как да бъдете автономни в романтична връзка. Сега този урок и процес ще се затворят.

Вие не сте същият човек, който бяхте преди, което означава, че и вашите връзки не бива да бъдат. Прегърнете най-увереното си аз и се доверете, че имате това, което е необходимо, за да култивирате наистина здрава връзка.

Риби

Всеки заслужава втори шанс за любов, дори ти. Ретроградният Меркурий ще влезе в Скорпион във вторник, 18 ноември, носейки ти втори шанс за любов. Скорпионът управлява аспекти, свързани с нови начала, духовни взаимоотношения и връзки, които създаваш, докато пътуваш по света.

С ретроградния Меркурий, навлизащ в Скорпион, ви се дава шанс с някого, когото сте срещали преди. Това има потенциала да бъде видът връзка, за която винаги сте мечтали. Тази енергия е трансформираща, така че макар да е всичко, което някога сте искали, трябва да сте готови да приемете промяната.

Меркурий ще бъде ретрограден в Скорпион до 29 ноември. През това време е важно да задържите пространство за това, което възниква. Позволете си да се носите по течението, но също така бъдете честни за чувствата си, ако някой от миналото ви се завърне. След като Меркурий е директен, ще можете да кажете „да“ на любовта и да постигнете напредък в осигуряването на втория си шанс за любов.

