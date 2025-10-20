4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 20 - 26 октомври 2025

След 20 октомври 2025 г. болката от самотата приключва за четири зодиакални знака. Намаляващата Луна във Везни запечатва сделката и носи край на изолацията и откъснатостта. Тази фаза ни помага да се освободим от това, което ни разделя от другите, и ни връща към социалното поведение и другарството.

Този лунен транзит е нежно напомняне, че никой не е създаден, за да върви сам, а за четири зодиакални знака това ще бъде като истински повратен момент. Време е да се върнем в играта и ние играем тази като отбор.

Може би всичко е въпрос на промяна в отношението. На този ден тези зодиакални знаци ще се чувстват по-комфортно да протягат ръка и да създават нови връзки. Самотата изчезва, защото е видяла своя край. Време е да продължите напред.

Телец

След 20 октомври 2025 г. намаляващата Луна във Везни носи на теб, Телец, дългоочаквано спокойствие в сърцето и ново усещане за принадлежност. Ако през последните седмици си се чувствал откъснат или сякаш светът е малко прекалено шумен и студен — тази енергия променя посоката.

Ще откриеш, че хора, от които си се дистанцирал, отново се появяват в живота ти, но този път без напрежение. Разговорите стават по-меки, срещите – по-естествени. Луната във Везни ти помага да намериш баланс между нуждата от стабилност и желанието за близост.

Вече не се чувстваш длъжен да доказваш нищо. Просто си готов да бъдеш себе си сред хора, които те приемат. И точно това привлича нови приятелства и дори романтична искра, ако сърцето ти е свободно.

Телец, ти си знакът на верността и постоянството – и сега Вселената ти връща същото. Самотата отстъпва, а на нейно място идва чувство на топлина и сигурност. Остави нещата да се случват естествено – този път няма нужда да насилваш нищо.

Лъв

Намаляващата Луна във Везни смекчава сърцето ви, Лъв, и ви позволява да се чувствате по-близо до околните. Приятелите ви чакат и на 20 октомври най-накрая ще се почувствате готови да се съберете отново с тях.

Всички ние от време на време трябва да отделяме време, за да останем сами, но тази енергия на Везни ви кара да се чувствате готови за общуване. Имали сте време да сте сам и сега е време да се върнете навън.

За теб, Лъв, истинската радост идва от това чувство на заедност. Не си сам и никога не ти е писано да бъдеш сам. Добре е от време на време да се отдръпваш, но е хубаво и да се присъединиш.

Скорпион

Намаляващата Луна във Везни ви напомня, че дори най-дълбоките ви емоции са разбрани, Скорпион. На този ден, 20 октомври, разговор, който ще проведете със стар приятел, ще ви покаже, че не сте толкова изолирани, колкото сте си мислили. Всъщност никога не сте били.

Самотата, която ви е обземала известно време, сега има шанс да избледнее. На нейно място ще се появи чувство за свързаност и принадлежност. Ще се чувствате по-леки, по-свободни и по-комфортно в собствената си кожа.

Приключването се осъществява под формата на вземане на изпълнително решение да се отървете от тези чувства на самота. Да, имахте основание да се чувствате така, но сега е време да продължите напред и сте повече от готови.

Риби

Намаляващата Луна във Везни връща приятелството и топлината във вашия свят, Риби. След 20 октомври ще се чувствате заобиколени от доброта и дори може да се почувствате малко замаяни, когато осъзнаете колко не сте сами всъщност.

Самотата избледнява от ума и живота ви, когато си припомняте колко дълбоко сте свързани с хората и самата вселена. Чувството за отделеност се разсейва и на негово място идва мирът.

И е хубаво, Риби. Този транзит те кара да се смееш на себе си, защото не си го очаквал, но е истина. Животът наистина е хубав и може би просто ти си решил отново да се присъединиш към купона.

