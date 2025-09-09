Аспект на деня и фаза на луната на 10 септември 2025 г. Прогонете апатията с планиране на приключения

На 10 септември 2025 г. Луната е намаляваща. 18-и лунен до 20:53 ч. На този ден е добре да обмислите всичко, което ви се изпречва на пътя: нови възможности, хора, завръщащи се от миналото, кризи в работата и всичко в този дух. Ако разбирате, че ситуацията е дразнеща и не ви позволява да продължите напред, тогава е крайно време най-накрая да се справите с нея тук и сега. На 10 септември можете да усетите известна загуба на сили, но тъй като не сме далеч от Пълнолуние и енергиите на Овен доминират, е много по-лесно да се решите на някои промени (дори и да има много противоречия и съмнения вътре във вас).

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Пътувания

Някои хора може да почувстват липса на всякакви желания и да бъдат обзети от апатия. Най-доброто решение сега би било да се съсредоточите не върху тоягата, а върху моркова - например под формата на мечтано пътуване.

Лунен календар за 2025 г.

Сънища и подстригване

В 18-ти лунен ден подстригването е забранено. Сънищата в този лунен ден в повечето случаи се сбъдват. Ако имате ярки и добри сънища в този ден, тогава така ще бъде и в живота. Също така лошият сън може да бъде обърнат. Това е във вашите сили. Когато се събудите, трябва незабавно да погледнете ярка електрическа или слънчева светлина.

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година