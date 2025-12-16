Всички продукти за домашна баница на изгодни цени в Kaufland

Ритейлърът предлага основни храни за празничната вечеря на промоция до 24 декември

Няма аромат, който да събира семейството около масата по празници така, както уханието на баница, изпечена до съвършено златисто. Хрупкавите кори, топящото се масло и плънката, която всеки приготвя „както я прави баба“, превръщат баницата в незаменима част от зимната трапеза. А тази седмица Kaufland България улеснява всяко домакинство да пресъздаде това усещане у дома, като предлага всички основни продукти за приготвянето ѝ на изгодни цени. Те могат да бъдат разгледани и онлайн тук.

До 21 декември точени кори „Фамилия“ са с 30% намаление и струват 2,99 лв., а два пакета по 250 г краве масло Deutsche Markenbutter могат да бъдат закупени за 7,99 лв. Притежателите на Kaufland Card пък получават допълнително предимство - слънчогледовото олио „Златно добруджанско“ е 2,39 лв., а към това се добавя и 25% намаление за всички опаковани сирена и кашкавали „Ведраре“.

Собствената марка „Брей!“ предлага както класически решения, така и възможност за разнообразие. Промоцията 2 продукта плюс 1 безплатен включва кисели млека с 4,5% масленост за 3,10 лв., овче или козе сирене 3 по 400 г за 20,58 лв. А за онези, които обичат да месят и разточват сами, три пакета пшенично брашно „Брей!“ по 1 кг струват 2,98 лв.

Рецептите могат да бъдат безкрайни – от класическа баница с много сирене, през по-модерна версия с пиле и моцарела, до вкусна млечна баница. Точни рецепти могат да бъдат разгледани тук: https://www.kaufland.bg/recepti/tursene-recepti.html.

До 21 декември Kaufland предлага богато разнообразие от плодове и зеленчуци на отлични цени, а още с първата хапка от мандарините домът може да се изпълни с онзи характерен зимен аромат, който създава настроение. Сега те са със 57% намаление и струват 1,69 лв./кг, а портокалите в 2 кг мрежа са на половин цена за 3,49 лв. Сладкото и сочно киви Голд е 1,99 лв. за опаковка от 500 г, а райската ябълка е с 55% отстъпка за 0,89 лв./бр. Червените ябълки струват 1,69 лв./кг и са идеални за зимни сладкиши и ароматни домашни десерти.

За гарнитури изборът също е повече от примамлив: картофите са на половин цена за 0,89 лв./кг, а морковите могат да се вземат за 0,99 лв./кг. Червеното цвекло носи 40% намаление и струва 1,19 лв./кг, а свежият спанак на листа е 2,99 лв. за опаковка от 500 г. В кошницата лесно могат да попаднат и цветни чери домати тримикс, ароматни гъби печурки, сух чесън или червени чушки камби. За всички, които обичат топлата домашна гозба, белият боб е с 33% намаление и струва 3,99 лв./кг.

Kaufland е подготвил и специални предложения за тези, които планират празничната трапеза по-рано. С удължена валидност до 24 декември са постните вкусотии като лучник от пекарната за 8,99 лв., тиквеник Fantasy Food за 9,99 лв. и златни стафиди ONIX за 2,99 лв.

Сред подбраните сезонни предложения с удължена валидност са и постни лозови сарми 55 бр. от „Реколта“ за 14,99 лв., над 4 кг кисело зеле за 9,99 лв. и разнообразни мезета от свежата витрина – свински печен бут, бански старец, сух колбас Бургас и други с намаления до 42%. Свежата витрина предлага и богат избор от салати – руска, царска туршия, салата витамина, боб с лютеница, европейска салата и много други.

Сред продуктите с удължена валидност са още маслиново масло екстра върджин Costa D’Oro с 37% отстъпка за 14,99 лв. за литър, 560 г фино смляна лютеница „Хорцето“ за 3,99 лв. и нарязан хляб „Добруджа“ за 1,19 лв. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.